Росприроднадзор не смог через суд взыскать с Пулково 162 млн за запредельный сброс в Новую

Оператор аэропорта Пулково избежал необходимости возмещать более 162 миллионов рублей за загрязнение реки Новой. Суд счёл, что вред водоёму от реагентов не доказан, а счёт выставили с ошибками.

Как сообщили «Фонтанке» в Росприроднадзоре 8 июля, мотивировочную часть решения по иску ведомства Арбитражный суд Петербурга и области подготовил 3-го числа. Само решение вынесено 23 июня, в управлении с ним не согласны и готовятся обжаловать.

Департамент требовал взыскать 162,6 млн рублей, суд в иске отказал, поскольку истец не смог доказать факт причинения вреда. При этом согласно судебной экспертизе, инспекторы с нарушениями отбирали пробы из Новой, соответственно, рассчитывали ущерб, опираясь на недостоверные данные.