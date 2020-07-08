Росприроднадзор не смог через суд взыскать с Пулково 162 млн за запредельный сброс в Новую
Оператор аэропорта Пулково избежал необходимости возмещать более 162 миллионов рублей за загрязнение реки Новой. Суд счёл, что вред водоёму от реагентов не доказан, а счёт выставили с ошибками.
Как сообщили «Фонтанке» в Росприроднадзоре 8 июля, мотивировочную часть решения по иску ведомства Арбитражный суд Петербурга и области подготовил 3-го числа. Само решение вынесено 23 июня, в управлении с ним не согласны и готовятся обжаловать.
Департамент требовал взыскать 162,6 млн рублей, суд в иске отказал, поскольку истец не смог доказать факт причинения вреда. При этом согласно судебной экспертизе, инспекторы с нарушениями отбирали пробы из Новой, соответственно, рассчитывали ущерб, опираясь на недостоверные данные.
В Росприроднадзоре настаивают, что ошибки с их стороны не было: «Судебный эксперт принял за основу для анализа отбора проб сточных вод инструкцию, разработанную и утвержденную Приказом Минводхоза СССР в июне 1985 года, которая утратила силу в апреле 2008 года в части определения периодичности отбора проб сточных вод, расчета количества проб, использования пробоотборных устройств».
На душок в районе реки Новой в очередной раз пожаловались в начале февраля 2018-го, в марте Росприроднадзор и комитет по природопользованию вышли на Пулково. Источником загрязнений назвали смеси против обледенения. Об экологической катастрофе заговорили летом, когда возле реки Новой начали массово находить мёртвых уток. В их гибели винили сине-зелёные водоросли, дакхантеров и мышьяк. Тогда СК провёл проверку, но в возбуждении уголовного дела отказал. По результатам анализов концентрация загрязняющих веществ в Новой превысила допустимые уровни по некоторым показателям в несколько тысяч раз.