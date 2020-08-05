В Петербурге из-за сточных вод и мусора пересох Лиговский канал

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обнаружил нарушения в ходе проверки Лиговского канала на юго-западе Петербурга. Как сообщает 5 августа пресс-служба комитета, водный объект обмелел из-за мусора и сточных вод.
На выездном совещании комитет по природопользованию, депутат Заксобрания Петербурга и председатель ПО «Садоводческое товарищество «Зеленый сад» зафиксировали, что участок Лиговского канала на территории от аэропорта Пулково до КАД местами пересох. Уровень воды низкий на всем протяжении южной части канала от реки Дудергофки до Нагорного канала.
Специалисты назвали две причины обмеления: сброс с территории садоводств сточных вод в дренажную канаву, а также отходы на территории общего пользования.
Информация о нарушениях передана в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Росприроднадзор и администрацию Московского района. Просьба провести мероприятия по расчистке русла и восстановлению пропускной способности канала направлена в комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Также специалисты собираются подготовить предложения по увеличению водности Лиговского канала на участке от территории Пулково до КАД.