В Петербурге из-за сточных вод и мусора пересох Лиговский канал

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обнаружил нарушения в ходе проверки Лиговского канала на юго-западе Петербурга. Как сообщает 5 августа пресс-служба комитета, водный объект обмелел из-за мусора и сточных вод.



На выездном совещании комитет по природопользованию, депутат Заксобрания Петербурга и председатель ПО «Садоводческое товарищество «Зеленый сад» зафиксировали, что участок Лиговского канала на территории от аэропорта Пулково до КАД местами пересох. Уровень воды низкий на всем протяжении южной части канала от реки Дудергофки до Нагорного канала.