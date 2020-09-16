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16.09.2020 21:35
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ФРС США сохранила ставку на нуле

Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 0–0,25% годовых, сообщает регулятор 16 сентября.

«Пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Экономическая активность и занятость повысились в последние месяцы, но остаются значительно ниже уровня начала года. Более слабый спрос и значительно более низкие цены на нефть сдерживают инфляцию потребительских цен. Общие финансовые условия улучшились в последние месяцы, частично отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США, — объясняет своё решение регулятор. — Путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представляет значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.

При этом ФРС улучшила прогноз падения ВВП США в 2020 году с 6,5% до 3,7% и снизила прогноз безработицы в США с 9,3% до 7,6% в 2020 году и с 6,5% до 5,5% в 2021 году.

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