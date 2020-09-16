Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Красносельском районе Петербурга 16 сентября. Медики ехали на красный, и несмотря на небольшую скорость, не все водители заметили их вовремя.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец, ДТП произошло на перекрестке Брестского бульвара и Ленинского проспекта. Судя по дате на видео, этим утром — в 8:44 16 сентября.

На записи видно, что водитель скорой помощи ехал по Брестскому бульвару на красный сигнал светофора. У машины были включены проблесковые маячки, работал ли звуковой сигнал, непонятно, поскольку у видео отсутствует звук. Автор видео, ехавший в среднем ряду по Ленинскому, заметил медицинский транспорт и притормозил, чтобы его пропустить, а вот водитель легкового автомобиля в правом ряду не остановился и въехал в правый бок скорой.