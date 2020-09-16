FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 18:54
2
Печать

Легковая боднула скорую на перекрестке Брестского и Ленинского, хотя соседний ряд пропускал

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13802942" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Красносельском районе Петербурга 16 сентября. Медики ехали на красный, и несмотря на небольшую скорость, не все водители заметили их вовремя.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец, ДТП произошло на перекрестке Брестского бульвара и Ленинского проспекта. Судя по дате на видео, этим утром — в 8:44 16 сентября.

На записи видно, что водитель скорой помощи ехал по Брестскому бульвару на красный сигнал светофора. У машины были включены проблесковые маячки, работал ли звуковой сигнал, непонятно, поскольку у видео отсутствует звук. Автор видео, ехавший в среднем ряду по Ленинскому, заметил медицинский транспорт и притормозил, чтобы его пропустить, а вот водитель легкового автомобиля в правом ряду не остановился и въехал в правый бок скорой.

К счастью, скорости были небольшими, так что ДТП явно обошлось без серьезных последствий. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данные об аварии не поступали.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13802942" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Владислав М
Очередной самоуверенный скоряк, плюющий на ПДД. Мало того, что ехал без габаритов и ближнего света, так ещё и ни чуточку не притормозил, чтоб убедиться, что его все пропускают. Будет теперь оплачивать ремонты с зарплаты.
Zloi_prohozhiy
на боднувшей поди опять полуспящая тётка за рулём?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний