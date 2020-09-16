Эрнст рассказал о преимуществах телевидения перед Интернетом. Это достоверность, надёжность и «психологическое действие»

«Люди, получая большое количество информации из Интернета, внутри себя сомневаются в её достоверности. Они знают, что на ТВ достоверность регулируется законодательством. Они знают, что информация, которую они получают из телевизора, гораздо более надежная, чем та, которую они получают из Интернета», — обозначил один из плюсов телевидения Эрнст на конференции ТВ-селлеров TV2B.

Пандемия коронавируса положительно отразилась на росте телевизионной аудитории в России. По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, экран увлёк даже тех, кто обычно отдаёт предпочтение Интернету.

К преимуществам он также отнёс «социальное и психологическое действие», поскольку люди собираются у экрана, чтобы «испытать совместную эмоцию» и найти общие темы для разговоров.

«Это социально необходимая функция, которую телевидение, безусловно, выполняет, в отличие от Интернета», — говорит гендиректор Первого канала.

По словам Эрнста, «телевизор реально вернул себе за время пандемии» большую аудиторию, и часть ее осталась, хотя точно узнать, насколько увеличилась аудитория, действующая система измерения не позволяет. «Многие молодые люди, которые декларировали в последние годы, что не смотрят «ящик», — они его смотрели», — заявил он. При этом Эрнст подчеркнул, что «удерживать всех у «ящиков» в гостиных» не является абсолютной догмой, и главной задачей остаётся контент, для доставки которого не будут пренебрегать ни соцсетями, ни YouTube.