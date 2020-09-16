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16.09.2020 17:39
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Проспект Энергетиков расширят в районе железнодорожного переезда за 200 млн к следующей осени. Собирались уже в этом октябре

Дирекция транспортного строительства объявила аукцион на капремонт участка проспекта Энергетиков от дома № 15 до Магнитогорской. Сейчас там регулярно возникают пробки на переезде.

Как сообщает дирекция 16 сентября, начальная цена контракта составляет 192,6 млн рублей.

Предполагается расширение проезжей части, замена покрытия; кроме того, ОАО «РЖД» планирует ремонт железнодорожных путей в зоне переезда.

«Начало работ на проспекте Энергетиков увязано с выходом на объект ГРО «ПетербургГаз», — говорится в сообщении. — Старт капитального ремонта запланирован на текущий год, срок завершения работ по условиям государственного контракта — не позднее 30.08.2021 года».

Напомним, прошлым летом Смольный в ответе на депутатский запрос сообщал, что работы по расширению проспекта Энергетиков на участке между Якорной и Магнитогорской будут завершены 15 октября 2020 года.

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Комментарии (3)

lamer
Так человейники вдоль Энергетиков строятся, как грибы после дождя. Неплохое решение.
261738921
"ремонт железнодорожных путей в зоне переезда"

что-что?
Какого переезда? Там же рельсы уже сняли, там не ходят поезда. В прошлом году зачем-то поставили новый семафор. А сейчас 200 млн потратить. Круто!!!!
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