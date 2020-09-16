Проспект Энергетиков расширят в районе железнодорожного переезда за 200 млн к следующей осени. Собирались уже в этом октябре
Дирекция транспортного строительства объявила аукцион на капремонт участка проспекта Энергетиков от дома
Как сообщает дирекция 16 сентября, начальная цена контракта составляет 192,6 млн рублей.
Предполагается расширение проезжей части, замена покрытия; кроме того, ОАО «РЖД» планирует ремонт железнодорожных путей в зоне переезда.
«Начало работ на проспекте Энергетиков увязано с выходом на объект ГРО «ПетербургГаз», — говорится в сообщении. — Старт капитального ремонта запланирован на текущий год, срок завершения работ по условиям государственного контракта — не позднее 30.08.2021 года».
Напомним, прошлым летом Смольный в ответе на депутатский запрос сообщал, что работы по расширению проспекта Энергетиков на участке между Якорной и Магнитогорской будут завершены 15 октября 2020 года.