Проспект Энергетиков расширят в районе железнодорожного переезда за 200 млн к следующей осени. Собирались уже в этом октябре

Дирекция транспортного строительства объявила аукцион на капремонт участка проспекта Энергетиков от дома № 15 до Магнитогорской. Сейчас там регулярно возникают пробки на переезде.



Как сообщает дирекция 16 сентября, начальная цена контракта составляет 192,6 млн рублей.

Предполагается расширение проезжей части, замена покрытия; кроме того, ОАО «РЖД» планирует ремонт железнодорожных путей в зоне переезда.

«Начало работ на проспекте Энергетиков увязано с выходом на объект ГРО «ПетербургГаз», — говорится в сообщении. — Старт капитального ремонта запланирован на текущий год, срок завершения работ по условиям государственного контракта — не позднее 30.08.2021 года».