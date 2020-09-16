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16.09.2020 14:16
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Медвежонок бросился под колеса автомобиля на Колпинском шоссе. На Зеленогорском сбили лося

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13802187" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По дорогам Петербурга продолжают бегать звери, проверяя реакцию водителей. Пройти такой «экзамен» удается не всем. Женщине в Пушкинском районе города пришлось уворачиваться от медвежонка, а в Курортном районе неизвестный водитель не смог избежать встречи с лосем.

Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница Юлия, 16 сентября в половине первого часа ночи на Колпинском шоссе, на путепроводе над платной трассой М-11 «Нева» от Московского шоссе в сторону Пушкина, под колеса ее автомобиля бросился медвежонок. Он бегал по мосту, явно не зная, куда деваться с огороженной дороги.

Автомобилистка успела затормозить и не сбить животное. «Сливы с пассажирского сиденья размазались по торпеде, а я — по рулю от такого резкого торможения, по видео не видно», — добавила она.

На Зеленогорском шоссе, после поселка Солнечное в сторону Зеленогорска, утром 16 сентября обнаружили сбитого лося. Автомобиля на месте ДТП не было, сообщила в «ДТП и ЧП» еще одна Юлия.

«Между Зеленогорском и Комарово у дороги стоят 2 лося (мать с ложечкой, а сбитый под Солнеч. второй лосенок)...» — добавила в комментариях участница группы Галина.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13802187" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП»

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Комментарии (6)

261847251
Медвежонок маленький.
Без медведицы - пропадёт.
Иван 2пырьев
то есть между Колпино и Пушкиным, где жилые районы медведи ходят??
Noisymouse
Только бы медведика не задавили... Спасибо Юле, сливы - дело наживное)
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