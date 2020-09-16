По дорогам Петербурга продолжают бегать звери, проверяя реакцию водителей. Пройти такой «экзамен» удается не всем. Женщине в Пушкинском районе города пришлось уворачиваться от медвежонка, а в Курортном районе неизвестный водитель не смог избежать встречи с лосем.



Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница Юлия, 16 сентября в половине первого часа ночи на Колпинском шоссе, на путепроводе над платной трассой М-11 «Нева» от Московского шоссе в сторону Пушкина, под колеса ее автомобиля бросился медвежонок. Он бегал по мосту, явно не зная, куда деваться с огороженной дороги.