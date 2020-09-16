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16.09.2020 09:21
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Пьяная стрельба на Просвещения стала хулиганством. Виновник выстрелами пытался разбудить приятеля

Житель Петербурга выпил, взял охолощенный пистолет и пошел с ним гулять по микрорайону. Соседи из окон наблюдали, как он стрелял практически в голову лежащему на асфальте человеку.

Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, сообщения о хулигане с пистолетом у 22 дома по проспекту Просвещения стали поступать в полицию в половину второго днем накануне. Когда до места доехал наряд, пьяный петербуржец все еще был на улице в компании дамы. Еще одного нетрезвого мужчину погрузили в машину скорой помощи. Из окон соседи, еще до приезда сотрудников, наблюдали, как один лежит на асфальте, а второй стреляет рядом с его головой. Предположительно, так он человека пытался разбудить.

Стрелка задержали, пистолет оказался охолощенным. Сперва он получил административный протокол за мелкое хулиганство, а затем и статус подозреваемого по уголовному делу. Он отпущен на подписку о невыезде, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (1)

costacarlic
Опять пробел в российском законодательстве:«non bis in idem»
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