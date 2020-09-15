Жириновский: Россию вгоняют в политическую шизофрению. Лидер ЛДПР намекнул, что виновата «Единая Россия»

«Каждый наш гражданин искусственно загнан в закрытую информационную комнату с этими четырьмя углами. Некуда скрыться от этого, по всем каналам: убил, отравили, избили на улицах, майдан и т.д. И куда смотрит думский комитет по информационной политике? Он уже превратился в комитет политической дезориентации!» — пишет Жириновский.

Российское общество поражено четырьмя болезнями, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Речь идет об Украине, Белоруссии, Навальном и Ефремове, уточнил он 15 сентября в своем телеграм-канале.

И добавляет, что из-за этого все вокруг «превращаются в «укро-шизов», «бело-шизов», «ефремо-шизов» и «навально-шизов».



Отметим, комитет Госдумы по информационной политике возглавляет представитель «Единой России» Александр Хинштейн. Видимо, именно его Жириновский обвиняет в «политической дезориентации» россиян.

