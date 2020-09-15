Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге за сутки подскочило на 83%

За последние сутки 275 горожан, заразившихся коронавирусом, были госпитализированы в больницы Петербурга. Днём ранее на лечение под неусыпным контролем медиков отправили около 150 петербуржцев. Такими данными поделился первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Сегодня у нас 275 госпитализированных за сутки (за понедельник. — Прим. ред.). Это больше, чем в воскресенье, когда было в районе 150. Но это нормально для понедельника, потому что в субботу и в воскресенье у нас есть провал по госпитализации. Люди не госпитализируются, стараются дождаться понедельника, приезжают с дач и именно в понедельник обращаются за медпомощью», — приводит слова Андрея Сарана издание «Доктор Питер».