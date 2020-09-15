Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге за сутки подскочило на 83%
За последние сутки 275 горожан, заразившихся коронавирусом, были госпитализированы в больницы Петербурга. Днём ранее на лечение под неусыпным контролем медиков отправили около 150 петербуржцев. Такими данными поделился первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Сегодня у нас 275 госпитализированных за сутки (за понедельник. — Прим. ред.). Это больше, чем в воскресенье, когда было в районе 150. Но это нормально для понедельника, потому что в субботу и в воскресенье у нас есть провал по госпитализации. Люди не госпитализируются, стараются дождаться понедельника, приезжают с дач и именно в понедельник обращаются за медпомощью», — приводит слова Андрея Сарана издание «Доктор Питер».
Даже если принимать во внимание, что речь идёт о первом рабочем дне в сравнении с воскресеньем, 275 пациентов для понедельника — это «несколько выше, чем за две предыдущие недели», отметил первый заместитель главы комздрава. По его словам, количество госпитализаций понемногу, но растет. Тем не менее свободные койки для приёма пациентов всех категорий — от лёгких до тяжёлых — в городе есть.
Для сравнения, в середине июля в Петербурге госпитализировали по 650 заболевших COVID-19 в сутки, через месяц этот показатель составил «200, плюс-минус 50».
Как ранее сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки COVID-19 диагностировали у 206 петербуржцев. В летальную статистику попали 26 «ковидных» смертей.