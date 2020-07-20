В Смольном отметили снижение числа госпитализируемых с COVID-19, но маски попросили не снимать

«Последние три недели мы видим постепенное снижение количества госпитализируемых. Скажу, что за последние сутки — это с воскресенья на понедельник — госпитализированы 129 человек. В предыдущие сутки — то есть с субботы на воскресенье — 230 человек. То есть цифра на последнюю неделю колеблется где-то 200 плюс-минус 50 пациентов. По сравнению с предыдущими неделями: они были на сто, двести, триста пациентов госпитализация в сутки больше», - сказал Сарана.

В Петербурге за последние три недели наблюдается снижение количества госпитализируемых пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 июля рассказал первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. При этом чиновник призвал горожан соблюдать масочный режим.

Он добавил, что в настоящее время происходит стабилизация на уровне 180-220 пациентов в сутки. Это меньше, чем конец мая-начало июня 2020 года.

«Я все-таки рекомендую, — и комитет по здравоохранению, и все медицинские работники просят — все-таки соблюдать масочный режим, особенно в местах скопления людей. Это общественные места, общественный транспорт. Потому что вероятность передачи вируса и заражения сохраняется. Действительно, вируса стало меньше. Это может быть связано с погодой, может, с нарастающей прослойкой иммунитета у горожан», - подчеркнул чиновник.

А в начале июня в Петербурге в среднем госпитализировали по 800-850 пациентов в сутки, в середине - по 650-660.

Статистику выздоровлений и реальную эпидкартину «Фонтанка» анализировала в материале «Петербург сбегал на поправку и опять захворал».

