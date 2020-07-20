В Смольном отметили снижение числа госпитализируемых с COVID-19, но маски попросили не снимать
В Петербурге за последние три недели наблюдается снижение количества госпитализируемых пациентов с диагнозом коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 июля рассказал первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. При этом чиновник призвал горожан соблюдать масочный режим.
«Последние три недели мы видим постепенное снижение количества госпитализируемых. Скажу, что за последние сутки — это с воскресенья на понедельник — госпитализированы 129 человек. В предыдущие сутки — то есть с субботы на воскресенье — 230 человек. То есть цифра на последнюю неделю колеблется где-то 200 плюс-минус 50 пациентов. По сравнению с предыдущими неделями: они были на сто, двести, триста пациентов госпитализация в сутки больше», - сказал Сарана.
Он добавил, что в настоящее время происходит стабилизация на уровне 180-220 пациентов в сутки. Это меньше, чем конец мая-начало июня 2020 года.
«Я все-таки рекомендую, — и комитет по здравоохранению, и все медицинские работники просят — все-таки соблюдать масочный режим, особенно в местах скопления людей. Это общественные места, общественный транспорт. Потому что вероятность передачи вируса и заражения сохраняется. Действительно, вируса стало меньше. Это может быть связано с погодой, может, с нарастающей прослойкой иммунитета у горожан», - подчеркнул чиновник.
А в начале июня в Петербурге в среднем госпитализировали по 800-850 пациентов в сутки, в середине - по 650-660.
Статистику выздоровлений и реальную эпидкартину «Фонтанка» анализировала в материале «Петербург сбегал на поправку и опять захворал».