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17.06.2020 18:42
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В Петербурге в день стали госпитализировать по 650 человек. Медики радуются

Статистика поступлений в стационары последних трех дней радует всех медиков Петербурга. Особенно скорую помощь, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Мы видим снижение по сравнению с прошлой неделей. В понедельник-вторник у нас госпитализируются на 100 человек меньше — примерно 650–660 человек. На прошлой неделе это были цифры 760–770, а еще неделей ранее — в районе 800–850. Мы видим отчетливое улучшение», — заявил чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 17 июня.

На сегодняшний день в стационарах лечатся около 9100 человек. Из них тяжелых пациентов примерно 18% — это 1800 человек. На ИВЛ — 464 человека.

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