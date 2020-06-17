В Петербурге в день стали госпитализировать по 650 человек. Медики радуются
Статистика поступлений в стационары последних трех дней радует всех медиков Петербурга. Особенно скорую помощь, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Мы видим снижение по сравнению с прошлой неделей. В понедельник-вторник у нас госпитализируются на 100 человек меньше — примерно 650–660 человек. На прошлой неделе это были цифры 760–770, а еще неделей ранее — в районе 800–850. Мы видим отчетливое улучшение», — заявил чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 17 июня.
На сегодняшний день в стационарах лечатся около 9100 человек. Из них тяжелых пациентов примерно 18% — это 1800 человек. На ИВЛ — 464 человека.