Ребенок на Васильевском с разбегу влетел в проезжавшую машину. ДТП попало на видео

ДТП, напомним, произошло возле дома 21 по 18-й линии В.О. около 14 часов 26 апреля. 60-летний петербуржец на LADA Vesta сбил 8-летнего мальчика . На записи с камеры видно, что ребенок бегал через дорогу в неположенном месте.

ДТП в Василеостровском районе Петербурга, в котором пострадал юный пешеход, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры весьма поучительны.

Сначала он перебежал проезжую часть в одну сторону, при этом выскочив через огороженный газон перед парковавшимся каршерингом, затем побежал обратно. В этот момент по дороге ехали две машины. Первую мальчик пропустил, а вторую, возможно, не заметил за припаркованной и вбежал ей прямо в бок.

Водитель «Лады» сразу остановился. На помощь ребенку также бросились очевидцы из каршеринга. Мальчика в итоге госпитализировали в состоянии средней тяжести с открытым переломом голени.

Полиция ведет проверку по факту ДТП. Водитель «Лады» в 2023–2024 годах за нарушения ПДД привлекался трижды: два раза за парковку в неположенном месте и один за непропуск пешехода.