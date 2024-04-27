В Белгородской области дрон упал на проезжую часть, пострадали четверо взрослых и подросток

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области дрон-камикадзе упал на проезжую часть. От взрыва пострадали пять человек, в том числе один подросток. Также повреждены три автомобиля. Об этом 27 апреля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



«17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки бригадой скорой доставлена в детскую областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнил Гладков.

В больнице в тяжелом состоянии с травмой головы находится водитель одной из машин, также госпитализированы женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с множественными осколочными ранениями, проникающими в брюшную полость.