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    В Белгородской области дрон упал на проезжую часть, пострадали четверо взрослых и подросток

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    В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области дрон-камикадзе упал на проезжую часть. От взрыва пострадали пять человек, в том числе один подросток. Также повреждены три автомобиля. Об этом 27 апреля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки бригадой скорой доставлена в детскую областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнил Гладков.

    В больнице в тяжелом состоянии с травмой головы находится водитель одной из машин, также госпитализированы женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с множественными осколочными ранениями, проникающими в брюшную полость.

    Ещё один человек в момент атаки дрона был не в машине. После взрыва, он сам обратился в Шебекинскую ЦРБ с контузией уха. Сейчас его уже отправили домой для амбулаторного лечения.

    Утром субботы Вознесеновка уже подверглась атаке дронов, пострадал механизатор.

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