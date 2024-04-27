Промышленное производство в Петербурге выросло на 11,3 % в первом квартале

Объемы промышленного производства в Петербурге увеличились на 11,3 % в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 27 апреля. «В этом году темпы роста ускорились», — подчеркнул глава города.



В обрабатывающих производствах рост составил 12,4 %, добавил он. Самые высокие темпы наблюдаются в высокотехнологичных отраслях, в том числе в производстве автотранспортных средств (рост в 2,9 раза), оборудования (в 1,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,5 раза). О том, почему это происходит, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».