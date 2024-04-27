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    Промышленное производство в Петербурге выросло на 11,3 % в первом квартале

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    Объемы промышленного производства в Петербурге увеличились на 11,3 % в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 27 апреля. «В этом году темпы роста ускорились», — подчеркнул глава города.

    В обрабатывающих производствах рост составил 12,4 %, добавил он. Самые высокие темпы наблюдаются в высокотехнологичных отраслях, в том числе в производстве автотранспортных средств (рост в 2,9 раза), оборудования (в 1,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,5 раза). О том, почему это происходит, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».

    Для сравнения: в целом по России за январь-февраль заводы увеличили выпуск продукции всего на 6,6 %, отметил Беглов.

    Губернатор также обратил внимание, что за последние два года количество крупных и средних предприятий в городе выросло с 700 до 850. В структуре инвестиций в основной капитал наибольшая доля приходится на промышленность — 22,8 % (без учета субъектов малого предпринимательства).

    Накануне президент РФ Владимир Путин похвалил петербургские темпы промышленного производства — по данным главы государства, они втрое превышают темпы по стране. За это губернатор поблагодарил президента.

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