Промышленное производство в Петербурге выросло на 11,3 % в первом квартале

Объемы промышленного производства в Петербурге увеличились на 11,3 % в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 27 апреля. «В этом году темпы роста ускорились», — подчеркнул глава города.
В обрабатывающих производствах рост составил 12,4 %, добавил он. Самые высокие темпы наблюдаются в высокотехнологичных отраслях, в том числе в производстве автотранспортных средств (рост в 2,9 раза), оборудования (в 1,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,5 раза). О том, почему это происходит, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».
Для сравнения: в целом по России за январь-февраль заводы увеличили выпуск продукции всего на 6,6 %, отметил Беглов.
Губернатор также обратил внимание, что за последние два года количество крупных и средних предприятий в городе выросло с 700 до 850. В структуре инвестиций в основной капитал наибольшая доля приходится на промышленность — 22,8 % (без учета субъектов малого предпринимательства).
Накануне президент РФ Владимир Путин похвалил петербургские темпы промышленного производства — по данным главы государства, они втрое превышают темпы по стране. За это губернатор поблагодарил президента.