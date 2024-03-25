Импортозамещение или статистическая аномалия? Почему в Петербурге резко выросло производство компьютеров

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться





Смольный отчитался о заметном увеличении производства компьютеров и электроники в начале 2024 года. Участники рынка назвали три возможные причины. Но радоваться рано: в Москве выпуск такой продукции растет в разы быстрее.



Резкий скачок выпуска «компьютеров, электронных и оптических изделий» Петростат зафиксировал по итогам января 2024 года. В первый месяц года индекс промышленного производства (отображает динамику в натуральных объемах) вырос на 70% по сравнению с январем 2023 года (за весь 2023 год — на 40%). В денежном выражении городские предприятия отгрузили такой продукции на 22,9 млрд рублей, что на 90% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Данных за февраль и март пока нет.

Столь же впечатляющими темпами роста в Северной столице может похвастаться разве что автопром: резкий рывок в начале года обеспечил перезапуск «Автозавода АГР» (экс-Hyundai). С компьютерами все не так очевидно. Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка и эксперты дали, как минимум, три возможных объяснения подобной динамике.



Драйвер № 1 — оборонная промышленность

Петростат говорит о росте выпуска «компьютеров, электронных и оптических изделий». Это довольно широкий перечень продукции. Помимо самих вычислительных машин эта группа включает производство периферийных устройств (устройства ввода, вывода и хранения информации), средств связи, средств защиты информации, а также производство комплектующих. Сюда относится также бытовая электроника, измерительное, радиолокационное и медицинское оборудование.

По данным СПАРК, всего в Северной столице зарегистрировано примерно семь сотен предприятий, указавших эти виды деятельности качестве основного. На первом месте по выручке ООО «Лабкии», которое специализируется на производстве и внедрении комплексов средств защиты информации. В числе ключевых клиентов компании — подрядчик Газпрома «Газинформсервис». В списке лидеров по выпуску электроники немало оборонных предприятий. Среди них НПО «Завод "Волна"» (подводная техника, системы связи и управления), «Завод "Взлет"» (системы и приборы учета расхода жидкостей, тепловой энергии и газов), «Завод "Магнетон"» (фазовращатели, переключатели, вентили, циркуляторы, фильтры для беспроводной связи и радаров). В десятку крупнейших также входит производитель судового навигационного оборудования «Транзас» и производитель беспроводных систем безопасности «Аргус Спектр».



Данных об их финансовых результатах за 2023 год пока нет. Но, к примеру, объемы производства завода «Волна» за последние годы выросли в три раза, рассказал председатель совета директоров Александр Кашин во время визита губернатора Александра Беглова на предприятие в феврале 2024 года.

В Смольном в качестве лидеров производства радиоэлектронной промышленности по итогам января указали на ООО «СТЦ», АО «НПП "Радар ММС"», АО «Концерн НПО "Аврора"». «Данные предприятия в значительном объеме производят продукцию оборонно-промышленного комплекса», — сообщили в комитете по промышленной политике, комментируя статистику Петростата. Собеседник в одной из компаний подтвердил, что она выпускает продукцию, которую можно отнести к компьютерам и электронике, но подробности раскрыть отказался до наступления «мирного времени». Темпы роста он оценил в 15–20%. На двух других предприятиях на запрос не ответили.



Драйвер № 2 — импортозамещение

Второй мощный драйвер, на который указывают эксперты и участники рынка, это импортозамещение. «По всей России то же самое происходит. Лидеры ушли с рынка, поэтому их быстро замещают — колоссальный рост по всем фронтам железа и софта», — комментирует президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров.

«Тренд на импортозамещение только разворачивается и будет двигать рынок еще два-три года», — считает директор и основной владелец холдинга Fplus (ранее «F+ tech-Марвел») Алексей Мельников. По его словам, приоритетное направление — это тяжелые серверы и системы хранения данных. Согласно указу президента РФ, все объекты критической информационной инфраструктуры к 2025 году должны быть полностью переведены на отечественные решения. Но востребованы решения и для обычной, не критической инфраструктуры, поскольку техподдержка иностранного оборудования становится все сложнее.



Пока параллельного импорта, когда на иностранное оборудование по сути только вешается российский шильдик, значительно больше, чем реального импортозамещения, отмечает Алексей Мельников. Но есть и движение в этом направлении.

Сама Fplus еще в 2022 году приобрела 49% разработчика ПО для систем хранения данных (СХД) и серверов под брендом Baum. Пока компания выпускает серверы на западных процессорах, но ведет разработку оборудования и на российском «Эльбрусе». Второе перспективное направление — это планшеты и смартфоны на базе отечественной ОС «Аврора». Недавно Flus выиграла конкурс на поставку таких гаджетов в «Аэрофлот». Также компания внесла в реестр отечественной продукции Минпромторга две модели ноутбуков, в ближайшее время ожидается регистрация коммутаторов для дата-центров, на очереди — моноблоки и персональные компьютеры. «Планируем делать всю линейку», — говорит Алексей Мельников.



В НПО «СтарЛайн» (делает в том числе серверные и материнские платы) связывают рост производства со стабилизацией ситуации по ввозу электронных компонентов. «Были найдены новые надежные поставщики, решены логистические задачи. Среднемесячные объемы импорта интегральных микросхем, чипов и электронных компонентов удалось довести до уровня 2021 года после значительного спада в первой половине 2022 года, вызванного санкциями западных стран», — прокомментировала исполнительный директор Елизавета Нарбут. Увеличению объемов производства также способствует упрощение порядка ввоза в РФ электронных устройств (действие постановления, принятого в мае 2022 года, продлено до конца 2024 года).

Правда, споры о том, что считать российской продукцией, по-прежнему ведутся. В 2022 году была введена балльная система оценки уровня локализации производства радиоэлектроники, включая компьютеры и печатные платы. В результате число позиций в реестре отечественного оборудования Минпромторга (присутствие в перечне дает преференции при госзакупках) с 7,7 тысячи снизилось более чем до 4 тысяч позиций. К примеру, из реестра выпала продукция компании «Компьютерпроф» (зарегистрирована в Петербурге, производство в Арзамасе и Туле), рассказал ее директор Сергей Мальгин. Компания намерена вернуться в реестр, но на изменение продукта потребовалось больше времени, чем предполагалось, отметил он.



Для включения в реестр отечественной продукции нужно ориентироваться не на место изготовления компонентов, а на интеллектуальную собственность, считает Алексей Мельников. «Транзисторы, резисторы, печатные платы, микрокомпоненты производят по всему миру. HP не перестает быть HP, хотя в нем китайских транзисторов очень много. Вопрос в интеллектуальной собственности на топологию, схемотехнику, программные продукты низкого уровня», — комментирует он. По мнению предпринимателя, главное, чтобы инженеры могли перепроектировать плату, если какой-то из компонентов перестал быть доступным. «Российский сервер может работать на зарубежном процессоре. Но главное — это инженерная школа», — подчеркивает он.

Драйвер № 3: коварная статистика

Несмотря на предпосылки для реального роста, январский скачок может оказаться статистической аномалией, считают эксперты и участники рынка «Январь не самый показательный месяц для аналитики, так как первую половину месяца часть производств не работают, поэтому оценка динамики производства будет не совсем корректной», — сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике.



С этим мнением согласен Иван Покровский, директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). «Могу предположить, что это особенность учета и статистики. Физические объемы производства растут, но не могут так прыгать. Статистика ведется по документам, закрывающим отгрузки, здесь могут быть скачки показателей», — говорит он.

По мнению Сергея Мальгина, январская динамика может быть не слишком показательной из-за особенности функционирования системы госзакупок. «У нас государство полгода готовит закупку и проводит под конец года, а значит, продукция поставляется в конце декабря или январе, а в январе это все подбивается», — пояснил он.

Судить по одному, да и еще и короткому, месяцу — очень непоказательно, прокомментировал еще один участник рынка, который специализируется на производстве промышленных компьютеров. «У нас в январе рост есть, но в основном вызванный низкими значениями января прошлого года. По кварталу уже значительного роста у нас не ожидаем», — сказал он.



НПО «СтарЛайн» в 2023 году увеличило объемы выпуска на 40–60%, рассказала Елизавета Нарбут. По ее словам, такая динамика характерна как для собственной, так и для контрактной продукции. В начале 2024 года объемы тоже увеличились, но рост был не резким, а планомерным, говорит топ-менеджер.

За Москвой не угнаться

Петербургский рывок — вещь относительная, если сравнивать с другими регионами. По данным Росстата, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в целом по России в январе вырос на 55%. Но, к примеру, в Москве в натуральном выражении производство такой продукции выросло в пять раз, а в деньгах в 8,5 — до 135,9 млрд рублей.



В Северной столице появляются новые игроки. Так, НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард» и ООО «Кьютек») летом 2023 года запустило в Петербурге производство телеком-оборудования на мощностях завода «Авангард». https://www.fontanka.ru/2023/06/14/72398261/ Техническая база предприятия позволяет выпускать до миллиона единиц оборудования в год, в том числе IP-видеокамеры, роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы и т. д.



А вот компания Fplus, которая до недавнего времени имела площадку в Северной столице, в конце прошлого года окончательно перенесла производство в Подмосковье. По словам Алексея Мельникова, это связано в том числе с логистикой: Петербург в последние годы из «окна в Европу» превратился в «медвежий угол». «Компоненты идут через Дальний Восток, или коридор север — юг, или Турцию. Поэтому проще размещать производство в Сибири, Казани или Москве», — отмечает он. Впрочем, компания не исключает и возрождение производства в родном городе — в случае, если удастся наладить круглогодичную доставку Северным морским путем.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

