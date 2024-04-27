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    В Кремле оценили статью WSJ о непричастности руководства РФ к смерти Навального*

    1993
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    В администрации президента ознакомились с публикацией The Wall Street Journal, в которой говорилось, что американские спецслужбы не считают российское руководство причастным к смерти Алексея Навального*. Об этом 27 апреля в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

    «Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания», — заявил Дмитрий Песков, предположив, что эти «пустые рассуждения», вероятно, «подкинули мировой аудитории для субботнего чтива».

    Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что разведывательные службы США не нашли доказательств причастности руководства РФ к смерти Алексея Навального, о чем они проинформировали своих европейских коллег.

    *Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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