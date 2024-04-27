В Петербурге после самолечения препаратами железа умер восьмиклассник

Учащийся восьмого класса из Красносельского района умер в детской больнице в ночь на 27 апреля. Смерти предшествовали таблетки и капельницы с препаратами железа, которые мама назначила ему сама.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), началось все с того, что подросток пять дней назад сдал анализ крови. У ребенка резко упали гемоглобин и сывороточное железо, но по какой-то причине мама не стала обследовать сына дальше, а сама назначила ему железосодержащие препараты. Сперва давала таблетки, но из-за ухудшения состояния 26 апреля перевела ребенка на внутривенный прием препаратов.