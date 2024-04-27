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    В Петербурге после самолечения препаратами железа умер восьмиклассник

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    Учащийся восьмого класса из Красносельского района умер в детской больнице в ночь на 27 апреля. Смерти предшествовали таблетки и капельницы с препаратами железа, которые мама назначила ему сама.

    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), началось все с того, что подросток пять дней назад сдал анализ крови. У ребенка резко упали гемоглобин и сывороточное железо, но по какой-то причине мама не стала обследовать сына дальше, а сама назначила ему железосодержащие препараты. Сперва давала таблетки, но из-за ухудшения состояния 26 апреля перевела ребенка на внутривенный прием препаратов.

    Все закончилось плачевно — днем 26 апреля мальчик потерял сознание. Бригадой скорой помощи он был доставлен в первую детскую больницу. Выяснилось, что у пациента открылось желудочно-кишечное кровотечение. Вероятно, поэтому гемоглобин и упал. За время лечения у мальчика развился инфекционно-токсический шок. В состоянии клинической смерти его поместили в реанимацию, где больной скончался. Было установлено, что ребенок страдал заболеванием, на фоне которого у него ежегодно случалось обострение, связанное с желудком.

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