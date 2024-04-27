Забрал плод и ушел. В Петербурге иностранка в один день потеряла ребенка и возлюбленного

Молодой гражданкой Узбекистана занимаются врачи НИИ им. Джанелидзе. 25-летнюю девушку доставили на скорой накануне ночью в состоянии средней степени тяжести после самопроизвольного аборта. Пациентка рассказала жуткую историю, которая стала известна «Фонтанке» 27 апреля.



Иностранка узнала о беременности в октябре 2023 года после УЗИ в частной клинике. Но сожитель по имени Али воспринял новость не так, как ожидалось. Он захотел избавиться от ребенка и уговорил свою возлюбленную съесть 4 таблетки. Что это были за препараты — потерпевшая не знает. 5 апреля у девушки случился выкидыш прямо в номере мини-отеля, где они жили с Али. Врачей вызывать не стали. Мужчина забрал тело своего ребенка и ушел. Больше девушка его не видела.

