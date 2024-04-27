    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, ю-з

    763мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.01eur98.72

    Забрал плод и ушел. В Петербурге иностранка в один день потеряла ребенка и возлюбленного

    7291
    6 комментариев

    Молодой гражданкой Узбекистана занимаются врачи НИИ им. Джанелидзе. 25-летнюю девушку доставили на скорой накануне ночью в состоянии средней степени тяжести после самопроизвольного аборта. Пациентка рассказала жуткую историю, которая стала известна «Фонтанке» 27 апреля.

    Иностранка узнала о беременности в октябре 2023 года после УЗИ в частной клинике. Но сожитель по имени Али воспринял новость не так, как ожидалось. Он захотел избавиться от ребенка и уговорил свою возлюбленную съесть 4 таблетки. Что это были за препараты — потерпевшая не знает. 5 апреля у девушки случился выкидыш прямо в номере мини-отеля, где они жили с Али. Врачей вызывать не стали. Мужчина забрал тело своего ребенка и ушел. Больше девушка его не видела.

    Полиция уже задержала 24-летнего Али. Его поместили в камеру после оформления протокола, дело пока не возбуждено.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close