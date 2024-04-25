В чем привлекательность Кронштадта как места для жизни
Морской дух, погружение в историю, уютная «островная» жизнь. На наших глазах Кронштадт из оторванного от «большой земли» города превращается в новую точку притяжения. Интерес растет не только со стороны туристов: немало и тех, кто хочет задержаться здесь подольше — чтобы жить, развиваться, работать. И это объяснимо.
Море и история
Туризм: природный заказник и форты
Две ночи не спал Кронштадт в октябре 2022 года: жители просто не могли пропустить событие, не имеющее аналогов в мире, — транспортировку стометровой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» по улицам города. Первый отечественный атомоход — главный объект нового Музея Военно-морской славы России в кластере «Остров фортов». Кронштадт стал еще богаче на достопримечательности мирового значения.
Вообще эксперты сравнивают создание туристско-рекреационного кластера в Кронштадте с олимпийской стройкой в Сочи: так масштабны изменения в городе.
Гости приезжают в «Остров фортов» и летом, и зимой, чтобы узнать больше об истории российского военно-морского флота, покачаться на панорамных качелях с видом на Финский залив, зажигательно провести время на open-air фестивалях, совершить познавательную экскурсионную прогулку вокруг легендарных морских фортов Кронштадта. Да и просто погулять с детьми, подпитываясь неповторимой энергией этого общепризнанного места силы.
В 2023 году музейно-исторический парк и Музей Военно-морской славы России совместно насчитали более 3,3 млн визитов. Что примечательно: многие гости кластера прибыли на новых пассажирских катамаранах современного проекта, которые в минувшем году только вышли на регулярный водный маршрут из центра Петербурга до Кронштадта, возрожденный «Островом фортов» совместно с партнерской судоходной компанией.
Очевидно, что турпоток в Кронштадт в ближайшей перспективе возрастет еще больше: впереди открытие после реставрации фортов «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» — легендарных морских оборонительных сооружений, которые привлекают и монументальной архитектурой, и интересной историей. Они станут новыми культурными центрами города. Там откроют музеи, площадки для культурно-массовых мероприятий, рестораны, кафе и гостиничные номера.
Форт «Император Александр Первый»
Форт «Кроншлот»
Форт «Петр Первый»
Форт «Император Александр Первый»
Кронштадт оживает на глазах, а его «культурные активы» начинают работать на благо территории и ее жителей. «Остров фортов» стал драйвером развития всей «экосистемы» городских достопримечательностей, включая Никольский Морской собор и природный заказник «Западный Котлин».
Спорт: вода и ветер
Островное расположение Кронштадта задает и тренд активного отдыха в городе. Здесь в почете все, что связано с водой и ветром. В прилегающей акватории проходят парусные регаты, соревнования по вейк-борду и вейк-серфу. Важное направление для дальнейшего развития города — создание здесь инфраструктуры для яхтинга и парусного спорта.
Так, в Каботажной гавани появится яхтенный порт, который станет центром притяжения любителей морского стиля жизни со всего города, а возможно и из других регионов.
Так, в Каботажной гавани появится яхтенный порт, который станет центром притяжения любителей морского стиля жизни со всего города, а возможно и из других регионов.
Приобщиться к морскому делу можно будет с самого детства — в городе планируют открыть парусную школу для подрастающего поколения.
Порт сможет вместить более 250 судов — от небольших 6-метровых катеров до 35-метровых яхт с профессиональными экипажами.
Жилье: новый Крестовский на Котлине
Новое жилье в Кронштадте в последние годы почти не появлялось: при общем строительном буме в Петербурге здесь было возведено всего два комплекса. Мешало все то же — оторванность от мегаполиса и длительный путь, недостаточное развитие инфраструктуры и сложности со статусом части земель. Сейчас, согласно планам развития кластера и соглашению, подписанному в 2022 году между АНО «Остров фортов» и Группой компаний «Алькор» на Петербургском международном экономическом форуме, это упущение будет наверстано.
Здесь планируется построить более 125 тыс. кв. м жилья с социальной и коммерческой инфраструктурой.
Ксения Шойгу, руководитель проекта «Остров фортов»:
«Меня очень радует, что в последнее время я все чаще слышу вопросы в духе: «Мы хотим переехать в Кронштадт! Когда здесь можно будет купить квартиру в новом жилом комплексе?» Их задают даже незнакомые люди, которые меня узнают на улице или на каких-либо мероприятиях. Это значит, что предпринятые меры по повышению качества городской среды, по развитию инфраструктуры, по оживлению культурной жизни территории возымели свое действие, и Кронштадт теперь «в тренде». Город открывает новую страницу, превращаясь в привлекательное место для жизни, учебы и работы. Я мечтаю, чтобы Кронштадт стал вторым Крестовским в плане качества развития городской среды для местных жителей и гостей острова, и мне очень приятно видеть, что эта цель все ближе».
«Кронштадт — настоящее место силы с уникальными особенностями. В последние годы из некогда закрытой локации этот город превратился в настоящую жемчужину Петербурга. Сюда все чаще приезжают отдыхать, наслаждаться видами и новой инфраструктурой и активно проводить время на территории «Острова фортов». Мы со своей стороны хотим сделать не менее значимый вклад в развитие города и дополнить его новым качественным жильем с торговыми променадами, местами для отдыха и яхтенного спорта. Именно так родился наш проект, который, мы уверены, станет новым любимым местом для жизни петербуржцев».
Сергей Сергеев, директор жилых проектов «Кронфорт»:
Руководитель архитектурного бюро «SLOI ARCHITECTS» Валентин Коган уверен: если потенциальный покупатель увидит в Кронштадте такую же инфраструктуру как, скажем, на Крестовском или Петровском островах в Петербурге, он начнет рассматривать этот город как потенциальную точку для приобретения недвижимости.
Образование:
«лицей-корабль»
и новые детсады
«лицей-корабль»
и новые детсады
В августе 2023 года компания «Алькор» (входит в группу компаний «Главстрой Санкт-Петербург») получила разрешение на строительство на Цитадельской дороге лицея на 550 детей. В масштабном здании, внешне напоминающем корабль, разместится 22 класса (8 для младшей и 14 для средней и старшей школы). Здесь будет и библиотека с читальным залом, и столовая, и мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой дерева и металла, два спортивных зала и два бассейна.
Завершить строительство лицея планируется не позднее III квартала 2024 года.
Кстати, это редкость, когда социальный объект появляется раньше жилой застройки: первые жилые дома будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Помимо лицея здесь также планируется построить два детских сада — на 150 и 50 мест — и кабинет врача общей практики.
Изюминкой проекта станет выход на открытую террасу с третьего этажа — на ней можно будет проводить занятия на открытом воздухе или просто отдыхать
О том, какая школа готовит будущих лидеров, рассказывает декан Факультета довузовского образования НИУ ВШЭ в Петербурге Николай Пшеничный.
Пять вопросов эксперту
— Какой должна быть школа, чтобы современные дети шли в нее с радостью?
— Россия, как и весь мир, берет курс на геймификацию образования. Что в связи с этим нужно продумать при открытии новых образовательных учреждений?
— Вы как представитель высшей школы видите по первокурсникам разницу между детьми из более сильных и слабых школ?
— Каким критериям должна соответствовать школа, которая готовит будущих лидеров?
— Какой формат взаимодействия вуза и школы наиболее продуктивен?
— Создающей безопасное и комфортное образовательное пространство, в котором ученик с поддержкой надежных взрослых может гибко выстраивать свою образовательную траекторию, свободно лавируя от фундаментальных знаний до практико-ориентированных.
— Когда новая школа уже открывается — продумывать поздно. Еще на этапе проектирования следует закладывать ожидаемый пользовательский опыт учеников и те боли, с которыми столкнутся ребята. Проще говоря, от самой первой презентации у инвестора и до последнего письма ассоциации выпускников бывшему школьнику в фокусе должны быть ученики школы, их вызовы и мечты, а не что-то другое. Из такого целеполагания начнет вырастать, например, ценность пространств для совместной работы, индивидуальных учебных планов, не зависящих от возраста (класса) ученика, etc.
Насчет оборудования все банально: нужна высокоскоростная сетевая инфраструктура с многократным запасом емкости и толстым каналом в интернет, нужны отдельно рабочие станции и отдельно кластеры для высоконагруженных вычислений, нужны лицензии на релевантное ПО и команда, которая понимает, как это все использовать. На таком фундаменте можно заниматься и геймификацией образовательного процесса, и интеграцией в него нейросетевых решений.
Насчет оборудования все банально: нужна высокоскоростная сетевая инфраструктура с многократным запасом емкости и толстым каналом в интернет, нужны отдельно рабочие станции и отдельно кластеры для высоконагруженных вычислений, нужны лицензии на релевантное ПО и команда, которая понимает, как это все использовать. На таком фундаменте можно заниматься и геймификацией образовательного процесса, и интеграцией в него нейросетевых решений.
— Да, и разница не в силе знаний, а в мотивации. В более конкурентной среде быстро понимаешь, как построена реальная жизнь. Это повышает навыки самоорганизации: когда объем необходимых знаний заведомо превышает количество часов в сутках, приходится «качать» творческий подход к граниту науки.
— Доля значимых решений, которые ученики обязаны принимать самостоятельно, должна стремиться к 100% в выпускных классах.
Доля командных междисциплинарных проектов должна становиться значимой к выпускным классам.
Доля soft-skills дисциплин в дополнительном образовании должна быть заметной с 5 класса.
Доля командных междисциплинарных проектов должна становиться значимой к выпускным классам.
Доля soft-skills дисциплин в дополнительном образовании должна быть заметной с 5 класса.
— Совместная проектная работа школьников-исследователей и студентов-наставников в рамках прикладных или исследовательских задач, поставленных корпоративным или научным партнером.
Торговые променады: для отдыха и шопинга
В Кронштадте сложилась характерная для многих пригородов Петербурга картина: крупных торгово-развлекательных центров с достаточным разнообразием магазинов и досуговой инфраструктуры нет от слова «совсем». До сих пор коммерческая недвижимость района состояла, в основном, из магазинов на первых этажах жилых зданий. Офисные центры классов А и В отсутствовали в принципе. В новых жилых кварталах, которые должны здесь появиться, запланировано создание торговых променадов. Они будут интересны и арендаторам, и покупателям — многочисленным туристам и жителям Кронштадта.
По словам экспертов, у коммерческой недвижимости в Кронштадте есть существенный потенциал.
По словам экспертов, у коммерческой недвижимости в Кронштадте есть существенный потенциал.
Наталия Киреева, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group:
«Анонсировано строительство отелей 3 и 4*, торгово-досугового комплекса с фуд-маркетом и стрит-ретейл в новом строящемся малоэтажном жилом квартале. Того объема коммерческих площадей, которые запланированы, будет достаточно для удовлетворения спроса как местных жителей, так и туристов».
А что с дорогами? И здесь изменения есть. Уже решается главная проблема на въезде в город — «бутылочное горлышко» на развязке с Кольцевой автодорогой. Масштабное строительство новой развязки началось в феврале 2023 года, работы за год выполнили почти на треть. Когда «клеверный лист» будет готов, он значительно упростит путь и туристам, и жителям Кронштадта. Здесь появится 10 съездов шириной от 4,5 метра и два новых путепровода.
Дороги: «клевер»
вместо «бутылочного горлышка»
вместо «бутылочного горлышка»
В октябре 2023 года началась реконструкция Кронштадтского шоссе от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги. Оно будет расширено до четырех полос.
Ведутся работы по строительству нового участка Цитадельского шоссе, 2,5-километровой пешеходной набережной (первый ее отрезок — около Музея Военно-морской славы России — уже функционирует), по расширению Цитадельской дороги и благоустройству городских парковочных пространств.
Ведется работа по модернизации инженерной инфраструктуры, от качества которой также напрямую зависит уровень жизни и условия ведения бизнеса в городе.
Как ожидается, в 2026 году основные мероприятия будут реализованы и Кронштадт будет полностью готов ответить на вызовы своей растущей популярности.
Как ожидается, в 2026 году основные мероприятия будут реализованы и Кронштадт будет полностью готов ответить на вызовы своей растущей популярности.
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ООО "ПОРТ КРОНШТАДТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", ИНН: 7805789905, erid: 2SDnje5aCuf
Авторы: Мария Мокейчева, Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: IStock
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
ООО "Специализированный застройщик Алькор-на набережной", ИНН: 7805789856, erid: 2SDnjc8tUXb
ООО "Специализированный застройщик Алькор-центральный", ИНН: 7805789609, erid: 2SDnjcBs849
ООО "ПОРТ КРОНШТАДТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", ИНН: 7805789905, erid: 2SDnje5aCuf
Авторы: Мария Мокейчева, Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: IStock
Дизайнеры: Соня Осколкина, Анастасия Гализина
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