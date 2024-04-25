О том, какая школа готовит будущих лидеров, рассказывает декан Факультета довузовского образования НИУ ВШЭ в Петербурге Николай Пшеничный.

Пять вопросов эксперту

— Какой должна быть школа, чтобы современные дети шли в нее с радостью?

— Россия, как и весь мир, берет курс на геймификацию образования. Что в связи с этим нужно продумать при открытии новых образовательных учреждений?

— Вы как представитель высшей школы видите по первокурсникам разницу между детьми из более сильных и слабых школ?

— Каким критериям должна соответствовать школа, которая готовит будущих лидеров?

— Какой формат взаимодействия вуза и школы наиболее продуктивен?

— Создающей безопасное и комфортное образовательное пространство, в котором ученик с поддержкой надежных взрослых может гибко выстраивать свою образовательную траекторию, свободно лавируя от фундаментальных знаний до практико-ориентированных.

— Когда новая школа уже открывается — продумывать поздно. Еще на этапе проектирования следует закладывать ожидаемый пользовательский опыт учеников и те боли, с которыми столкнутся ребята. Проще говоря, от самой первой презентации у инвестора и до последнего письма ассоциации выпускников бывшему школьнику в фокусе должны быть ученики школы, их вызовы и мечты, а не что-то другое. Из такого целеполагания начнет вырастать, например, ценность пространств для совместной работы, индивидуальных учебных планов, не зависящих от возраста (класса) ученика, etc.



Насчет оборудования все банально: нужна высокоскоростная сетевая инфраструктура с многократным запасом емкости и толстым каналом в интернет, нужны отдельно рабочие станции и отдельно кластеры для высоконагруженных вычислений, нужны лицензии на релевантное ПО и команда, которая понимает, как это все использовать. На таком фундаменте можно заниматься и геймификацией образовательного процесса, и интеграцией в него нейросетевых решений.

— Да, и разница не в силе знаний, а в мотивации. В более конкурентной среде быстро понимаешь, как построена реальная жизнь. Это повышает навыки самоорганизации: когда объем необходимых знаний заведомо превышает количество часов в сутках, приходится «качать» творческий подход к граниту науки.

— Доля значимых решений, которые ученики обязаны принимать самостоятельно, должна стремиться к 100% в выпускных классах.



Доля командных междисциплинарных проектов должна становиться значимой к выпускным классам.



Доля soft-skills дисциплин в дополнительном образовании должна быть заметной с 5 класса.