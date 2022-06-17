В строительство жилья, гостиниц и яхтенного порта в Кронштадте вложат 27 млрд рублей. Как будет выглядеть застройка — покажут осенью

К 2025 году в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» ГК «Алькор» построит 125,5 тыс. кв. м жилья, поликлинику и два детских сада. Также здесь построят яхтенный порт площадью около 100 тыс. кв. м и гостиницу площадью 15 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят не менее 27 млрд рублей, финансирование привлечено через банк «ДОМ.РФ».

Соглашение о реализации инвестпроектов на территории «Острова фортов» в Кронштадте было подписано в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Его подписали генеральный директор АНО «Остров фортов» Константин Чамилович и генеральный директор «ГК "Алькор"» Виталий Лазуткин. В прошлом году эти договоренности были зафиксированы в меморандуме.

«Работы по строительству начнутся в краткосрочной перспективе. Партнер-застройщик подтвердил, что начинает проектирование, и подписал кредитный договор для реализации инвестиционного проекта, — комментирует Ксения Шойгу. — «Остров фортов», со своей стороны, выполняет функции института развития. Мы окажем содействие в получении партнером-застройщиком прав на земельные участки, необходимые для строительства объектов. Будем осуществлять общий контроль за реализацией инвестиционного проекта. Поможем партнеру в вопросах разработки и согласовании необходимой документации, взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными властями».

В этом году, по словам участников соглашения, уже начинается реализации проекта.

Так, к текущему моменту уже проведена большая работа по разработке и согласованию проекта планировки территории, проведению первичного комплекса инженерных изысканий, обследований и экспертиз. Совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению разработана комплексная программа по реконструкции и строительству инженерной инфраструктуры для обеспечения технологических присоединений объектов. Совместно с «Банком ДОМ. РФ» проведена работа по привлечению проектного финансирования.



Как рассказал Виталий Лазуткин, помимо согласования документации, необходимой для начала проекта, был проведен конкурс на разработку архитектурно-градостроительного облика объектов, в котором приняли участие ведущие архитекторы Северной столицы. Осенью, после завершения согласовательных процедур в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, предполагается показать общественности архитектурно-градостроительный облик объектов. «Победители будут названы в ближайшее время. Результаты работы мы планируем представить уже в сентябре текущего года», — Виталий Лазуткин.