Судья Евролиги попался на краже парфюма в аэропорту Белграда

Судья баскетбольной Евролиги Матей Болтаузер был пойман на краже парфюма в аэропорту Белграда, сообщает Marca.



По данным издания, 49-летний словенский арбитр похитил флакон духов Tom Ford стоимостью 221 евро из магазина Duty Free. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения, после чего служба безопасности задержала его. Инцидент произошел 5 декабря 2023 года после матча Евролиги между сербским «Партизаном» и «Монако».

По данным портала BasketNews, Евролига начала дисциплинарное расследование и собирает информацию о случившемся.

Болтаузер работает в качестве судьи в матчах Евролиги с 2003 года.