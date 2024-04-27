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    Эстония закрывает на ночь КПП в Нарве

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    Эстония переходит на сокращенный режим работы с 1 мая, из-за чего попасть на территорию Эстонии из Ленинградской области ночью будет невозможно. Об этом 27 апреля предупреждает глава Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем телеграм-канале.

    Согласно новому расписанию пограничного пункта, пропускать людей будут ежедневно с 7:00 до 23.00.

    Ранее власти Эстонии сообщили, что приняли решение закрывать границу в ночное время. Глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара утверждал, что власти страны не могут тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно, «когда Эстония не рекомендует посещать РФ».

    С 1 февраля проехать через МАПП на автомобиле нельзя из-за реконструкции пункта, которую начала российская сторона.

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