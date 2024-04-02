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    ERR: Эстония хочет закрыть ночной переход на границе с Россией для экономии

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    Полиция Эстонии планирует с мая 2024 года закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и Ивангородом, ссылаясь на сокращение числа пересекающих границу людей и нецелесообразность работы КПП в период, когда Эстония не рекомендует своим гражданам посещать Россию. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет ERR.

    Количество людей, пересекающих границу ночью, значительно сократилось, подчёркивает глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара. В связи с этим власти страны не могут тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно, «когда Эстония не рекомендует посещать РФ», пояснил Коммусаара.

    Закрытие КПП «Нарва» на ночное время (с 23:00 до 07:00) предлагается на неопределенный срок. Эстонские власти отмечают, что после реконструкции КПП «Ивангород» число пересечений границы сильно сократилось — с 170 000 в январе до 108 000 в феврале.

    С 1 февраля автомобильный пункт пропуска «Ивангород» на границе РФ с Эстонией в Ленобласти закрылся в связи с реконструкцией. При этом пешеходный пункт пропуска на границе продолжает функционировать.

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