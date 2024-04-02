ERR: Эстония хочет закрыть ночной переход на границе с Россией для экономии

Полиция Эстонии планирует с мая 2024 года закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и Ивангородом, ссылаясь на сокращение числа пересекающих границу людей и нецелесообразность работы КПП в период, когда Эстония не рекомендует своим гражданам посещать Россию. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет ERR.

Количество людей, пересекающих границу ночью, значительно сократилось, подчёркивает глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара. В связи с этим власти страны не могут тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыт круглосуточно, «когда Эстония не рекомендует посещать РФ», пояснил Коммусаара.