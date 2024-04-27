Припарковать «Великан-парк». ФСБ прошлась с обысками вокруг ЕПАМ

Попытка поглощения ТРЦ «Великан-парк» привела к уголовному делу. За формальными претензиями «Фонтанка» рассмотрела фактические.

Накануне, 26 апреля, оперативники ФСБ зашли с обысками к помощникам руководителя петербургского офиса известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Ивана Смирнова. По данным нашего издания, уголовное дело недавно возбуждено Следственным комитетом Петербурга по мошенничеству. В материалах фигурируют неустановленные лица, в основе лежит анализ Росфинмониторинга. Сюжет же касается спора за ТРЦ «Великан-парк» и земельный участок (Александровский парк, 4, корпус 3А, Петроградская сторона).

«Великан-парк» открылся в 2013 году. 6 залов на 1 тысячу мест. Площадь — 14 тыс. кв. м. Актив принадлежит ООО «Интерком». 10% — у бизнесмена (экс-главы «Ленфильма») Эдуарда Пичугина; 90% — у ООО «Киносити Девелопмент», где у Пичугина 50% (50% владел режиссер Федор Бондарчук, в 2016-м доли переданы третьему лицу).

Известно: в 2014-м «Интерком» взял в Сбербанке кредит 788 млн рублей на 10 лет под ставку 11,8%. Залогом стали здание и участок под ним. По версии следствия, подозреваемые привлекли ООО «Петровский Арт Лофт», которому Сбербанк в конце 2022 года переуступил права требования остатка долга в 650 млн (договор цессии). По мнению потерпевшей стороны, процедура прошла непрозрачно.

В конце 2023 года «Интерком» оспаривал в суде договор цессии, иски не удовлетворены. «Петровский Арт Лофт» повысил ставку по кредиту до 24,5%. По мнению СК, в этом умысел доведения предприятия до банкротства с целью дальнейшего приобретения «Великан-парка» по заниженной цене. В апреле «Петровский Арт Лофт» подал в арбитраж заявление о признании «Интеркома» банкротом.

Согласно СПАРК, учредитель и гендиректор «Петровского Арт Лофта» — Кристина Смирнова (совладелец многих фирм, управляющих отелями). Она супруга руководителя петербургского офиса ЕПАМ Ивана Смирнова (согласно официальному сайту, Смирнов — специалист по банкротствам).