Разрушительные торнадо проносятся по США. Посмотрите на буйство стихии

Мощные торнадо вторые сутки бушуют сразу в нескольких штатах США. Повреждены и разрушены сотни домов, есть пострадавшие. Местные жители и СМИ показывают впечатляющие кадры торнадо и разрушений, которые они после себя оставили.

По большей части под удар стихии попали штаты Небраска, Айова и Техас, хотя поступило более 80 сообщений о торнадо как минимум в пяти штатах, сообщает 27 апреля CNN. Торнадо начались в пятницу, 26 апреля, и вероятно, продолжат бушевать до воскресенья. Суббота, по прогнозам, будет пиком.