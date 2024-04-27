Разрушительные торнадо проносятся по США. Посмотрите на буйство стихии

Автор: The Times and The Sunday Times / YouTube
Мощные торнадо вторые сутки бушуют сразу в нескольких штатах США. Повреждены и разрушены сотни домов, есть пострадавшие. Местные жители и СМИ показывают впечатляющие кадры торнадо и разрушений, которые они после себя оставили.
По большей части под удар стихии попали штаты Небраска, Айова и Техас, хотя поступило более 80 сообщений о торнадо как минимум в пяти штатах, сообщает 27 апреля CNN. Торнадо начались в пятницу, 26 апреля, и вероятно, продолжат бушевать до воскресенья. Суббота, по прогнозам, будет пиком.
Автор: News world / YouTube
В одном из наиболее пострадавших районов Омахи сровняло с землей дома. На окраине Линкольна торнадо посрывал с домов крыши и пересек шоссе. В округе Поттавоттами в Айове повреждены около 120 домов и предприятий, а губернатор штата объявил о стихийном бедствии.
Автор: The Weather Channel / YouTube
Сообщается о шести пострадавших. Четыре человека получили травмы в Айове, еще двоим потребовалась медицинская помощь в Небраске. Экстренные службы обыскивают разрушенные дома в поисках оставшихся под завалами людей.
Автор: WAAY-TV 31 News / YouTube