Reuters: США потратят миллиарды долларов на новый самолет «Судного дня»

Военно-воздушные силы США подписали контракт на 13 млрд долларов с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета «Судного дня», который заменит устаревший E-4B — модернизированный Boeing 747–200. Об этом 27 апреля пишет Reuters.

Работы над проектом проведут в Колорадо, Неваде и Огайо под руководством Центра управления воздушно-десантными операциями (SAOC) и закончат к 2036 году. По информации издания, в основе нового самолета будет коммерческое реактивное судно, которое модифицируют под военные требования.