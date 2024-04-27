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    Reuters: США потратят миллиарды долларов на новый самолет «Судного дня»

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    Военно-воздушные силы США подписали контракт на 13 млрд долларов с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета «Судного дня», который заменит устаревший E-4B — модернизированный Boeing 747–200. Об этом 27 апреля пишет Reuters.

    Работы над проектом проведут в Колорадо, Неваде и Огайо под руководством Центра управления воздушно-десантными операциями (SAOC) и закончат к 2036 году. По информации издания, в основе нового самолета будет коммерческое реактивное судно, которое модифицируют под военные требования.

    Самолет «Судного дня» E-4B Nifhtwatch («Ночной дозор»), представляющий собой модифицированный Boeing 747–200, способен перевозить как пассажиров, так и грузы. Он обладает большой дальностью полета и может дозаправляться в воздухе. Nightwatch спроектирован так, чтобы выдерживать ядерный взрыв, а также тепловое и электромагнитное воздействие. Усовершенствованная система спутниковой связи позволяет ему поддерживать связь в любой точке мира.

    В настоящее время ВВС США эксплуатируют четыре таких самолета, один из которых используется для поездок министра обороны. В случае необходимости его могут задействовать президент или другие высокопоставленные военные чины. По меньшей мере один E-4B постоянно находится в боевой готовности. Срок службы самолета «Судного дня», разработанного в 1980-х годах (его предшественником был E-4A), истекает в начале 2030-х годов.

    В конце прошлого года Boeing выбыл из конкурса на создание преемника E-4B, оставив SNC единственным претендентом. Sierra Nevada Corporation известна производством таких самолетов, как штурмовик A-29 Super Tucano, разведывательный RAPCON-X, военно-транспортный M-28 SOMA.

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