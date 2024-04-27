Пассажир самолета Петербург — Казань побуянил на борту на условный срок

В Петербурге осудили буйного пассажира самолета. Сначала он обругал матом пассажиров, потом принялся за полицию и словами уже не ограничился.



Суд установил, что 7 октября 2023 года житель Татарстана устроил дебош на борту авиарейса Петербург — Казань, сообщает 27 апреля пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Подсудимый нецензурно выражался в адрес других пассажиров и грубо нарушал общественный порядок. Когда на место прибыла транспортная полиция, в ответ на требования покинуть самолет он оскорбил и ударил сотрудника, после чего был задержан. Судя по кадру — уже без церемоний.