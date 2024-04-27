«У всех ребят всё разбито, всё поломано, всё валяется». В Кемеровской области подростки повредили могилы участников СВО

Три подростка повредили могилы участников спецоперации в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области. После произошедшего СК возбудил уголовное дело. Об этом стало известно в субботу, 27 апреля, из сообщения пресс-службы ведомства.

Следователи установили, что к повреждению могил причастны три несовершеннолетних лица. Сейчас с ними проходят следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.



Возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).

