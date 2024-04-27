«У всех ребят всё разбито, всё поломано, всё валяется». В Кемеровской области подростки повредили могилы участников СВО

Три подростка повредили могилы участников спецоперации в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области. После произошедшего СК возбудил уголовное дело. Об этом стало известно в субботу, 27 апреля, из сообщения пресс-службы ведомства.
Следователи установили, что к повреждению могил причастны три несовершеннолетних лица. Сейчас с ними проходят следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).
Как пишет издание NGS42.RU, недавно кадры с кладбища, где оказались повреждены надгробия участников СВО, вызвали негодование в соцсетях. Судя по видео, оказались разбиты портретные рамки на крестах, сорваны венки, у некоторых повреждены могилы.
«У всех ребят всё разбито, всё поломано, всё валяется. Как такое может быть?!» — говорит автор записи.