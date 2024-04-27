В Москве суд оштрафовал журналиста за работу на «Медузу»*. Случай стал первым в России

Журналиста Дмитрия Кузнеца привлекли к ответственности за работу на признанное в России нежелательной организацией издание-иноагент «Медуза»*. Никулинский суд Москвы назначил ему штраф, сообщает 27 апреля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Подобный случай стал первым известным в России.



Дмитрия Кузнеца признали виновным по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

