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    В Москве суд оштрафовал журналиста за работу на «Медузу»*. Случай стал первым в России

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    Журналиста Дмитрия Кузнеца привлекли к ответственности за работу на признанное в России нежелательной организацией издание-иноагент «Медуза»*. Никулинский суд Москвы назначил ему штраф, сообщает 27 апреля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Подобный случай стал первым известным в России.

    Дмитрия Кузнеца признали виновным по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

    *СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное Генеральной прокуратурой нежелательным в России.

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