В Финляндии теперь глушат БПЛА. Опасаются шпионажа

В Финляндии начали использовать системы глушения, чтобы сбивать летающие в запрещенных местах беспилотники. Такие устройства используют вооруженные силы, полиция и спасательные службы. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает издание Yle.



Обычно дроны запускают простые граждане, но БПЛА также могут использоваться для шпионажа и сбора информации, что вызывает опасение. Издание отмечает, что в Финляндии беспилотники нельзя запускать в бесполетных зонах и около критически важных объектов — около электростанций и военных объектов.



Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал, что у вооруженных сил есть системы создания пассивных помех. Это оборудование отключает сигнал управления БПЛА, после чего тот падает или совершает аварийную посадку. Кроме того, оно определяет местонахождение запустившего дрон человека.

