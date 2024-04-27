В Финляндии теперь глушат БПЛА. Опасаются шпионажа

В Финляндии начали использовать системы глушения, чтобы сбивать летающие в запрещенных местах беспилотники. Такие устройства используют вооруженные силы, полиция и спасательные службы. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает издание Yle.
Обычно дроны запускают простые граждане, но БПЛА также могут использоваться для шпионажа и сбора информации, что вызывает опасение. Издание отмечает, что в Финляндии беспилотники нельзя запускать в бесполетных зонах и около критически важных объектов — около электростанций и военных объектов.
Командующий ВВС Юха-Пекка Керянен рассказал, что у вооруженных сил есть системы создания пассивных помех. Это оборудование отключает сигнал управления БПЛА, после чего тот падает или совершает аварийную посадку. Кроме того, оно определяет местонахождение запустившего дрон человека.
По его словам, есть и другие меры противодействия. Сейчас их продолжают развивать для защиты от БПЛА, которые используются в военных целях.