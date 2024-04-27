В Москве подросток накомментировал в Telegram на уголовное дело. К 16-летнему пришли с обыском

Несовершеннолетний житель Москвы стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах в интернете к пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). До знакомства с силовиками 16-летнего юношу довели комментарии в телеграм-каналах. Подробности 27 апреля сообщает Следственный комитет столицы.
Следственный комитет Москвы
Следствие полагает, что 17 марта этого года подросток был у себя в квартире на Кантемировской, откуда разместил в телеграм-канале комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории России. Следователи СКР и сотрудники МВД провели обыски у подозреваемого, изъяв технические устройства.
Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, юноша является сторонником запрещенного террористического «Русского добровольческого корпуса»*.
Накануне двое 17-летних жителей города Волжский были задержаны по подозрению в участии в запрещенной в России проукраинской террористической организации NS/WP*. По предварительной информации, подростки готовили теракты в отделе полиции, военкомате и заведениях общепита.
*Запрещенная в России террористическая организация.