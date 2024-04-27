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    В Москве подросток накомментировал в Telegram на уголовное дело. К 16-летнему пришли с обыском

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    Несовершеннолетний житель Москвы стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах в интернете к пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). До знакомства с силовиками 16-летнего юношу довели комментарии в телеграм-каналах. Подробности 27 апреля сообщает Следственный комитет столицы.

    Следственный комитет Москвы

    Следствие полагает, что 17 марта этого года подросток был у себя в квартире на Кантемировской, откуда разместил в телеграм-канале комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории России. Следователи СКР и сотрудники МВД провели обыски у подозреваемого, изъяв технические устройства.

    Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, юноша является сторонником запрещенного террористического «Русского добровольческого корпуса»*.

    Накануне двое 17-летних жителей города Волжский были задержаны по подозрению в участии в запрещенной в России проукраинской террористической организации NS/WP*. По предварительной информации, подростки готовили теракты в отделе полиции, военкомате и заведениях общепита.

    *Запрещенная в России террористическая организация.

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