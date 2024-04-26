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    В Волжском задержали двух 17-летних юношей по подозрению в подготовке терактов в полиции и военкомате по заданию с Украины

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    Двое несовершеннолетних жителей города Волжский задержаны по подозрению в участии в запрещенной в России проукраинской террористической организации NS/WP*. По предварительной информации, подростки готовили теракты в отделе полиции, военкомате и заведениях общепита, сообщает 26 апреля РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Следственный комитет региона уточняет, что в отношении 17-летних юношей возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

    В ФСБ РФ указали, что доказательную базу сформировали совместно с СК и МВД. В спецслужбе уточнили, что задержанные дали признательные показания. Юноши рассказали, что являются сторонниками идей расового и религиозного превосходства, поэтому они установили контакт с главарями NS/WP* на территории Украины. Те им передали подробные инструкции но изготовлению СВУ, после чего подозреваемые смогли синтезировать взрывчатку и провести ее испытания.

    В ходе обысков у подозреваемых дома нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи. Они, как сообщает ФСБ, указали, что планировали теракты в одном из отделов полиции в Волжском, в местном военкомате и в общепите.

    В СК добавили, что фигуранты по указанию украинских кураторов повреждали автомобили граждан, в том числе с символикой поддержки специальной военной операции.

    *Запрещенная в России террористическая организация.

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