В Волжском задержали двух 17-летних юношей по подозрению в подготовке терактов в полиции и военкомате по заданию с Украины

Двое несовершеннолетних жителей города Волжский задержаны по подозрению в участии в запрещенной в России проукраинской террористической организации NS/WP*. По предварительной информации, подростки готовили теракты в отделе полиции, военкомате и заведениях общепита, сообщает 26 апреля РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Следственный комитет региона уточняет, что в отношении
В ФСБ РФ указали, что доказательную базу сформировали совместно с СК и МВД. В спецслужбе уточнили, что задержанные дали признательные показания. Юноши рассказали, что являются сторонниками идей расового и религиозного превосходства, поэтому они установили контакт с главарями NS/WP* на территории Украины. Те им передали подробные инструкции но изготовлению СВУ, после чего подозреваемые смогли синтезировать взрывчатку и провести ее испытания.
В ходе обысков у подозреваемых дома нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи. Они, как сообщает ФСБ, указали, что планировали теракты в одном из отделов полиции в Волжском, в местном военкомате и в общепите.
В СК добавили, что фигуранты по указанию украинских кураторов повреждали автомобили граждан, в том числе с символикой поддержки специальной военной операции.
*Запрещенная в России террористическая организация.