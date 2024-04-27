В Петербурге таксист опустошил банковский счет пассажира, который на глазах водителя вводил пароль

28-летний таксист предстанет перед судом в Петербурге за кражу и мошенничество. Следствие установило, что мужчина запомнил пароль от телефона пассажира и перевел себе 18 тысяч рублей, сообщает 27 апреля пресс-служба прокуратуры города.
Инцидент произошел 12 февраля, когда петербуржец вызвал такси и попросил водителя покатать его по городу под свой плейлист. Пассажир подключился к магнитоле через свой смартфон. По версии следствия, в этот момент водитель успел разглядеть и запомнить пароль от телефона мужчины.
Когда пассажир вышел за кофе, оставив телефон в салоне, таксист воспользовался моментом. Как установила прокуратура, водитель зашел в приложение банка и перевел себе 18 тысяч рублей.
Ничего не подозревающий пассажир продолжил поездку, но попросил таксиста заехать в банк. Он оставил в залог 5 тысяч рублей и пошел к банкомату, но когда вернулся, обнаружил, что таксиста и след простыл.
Уже дома мужчина понял, что с его счета списаны еще 18 тысяч рублей. В ходе следствия ущерб был полностью возмещен.
Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Водитель — уроженец одной из стран ближнего зарубежья, в прошлом судим. Его обвиняют по пунктам «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета), части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).