В Петербурге таксист опустошил банковский счет пассажира, который на глазах водителя вводил пароль

28-летний таксист предстанет перед судом в Петербурге за кражу и мошенничество. Следствие установило, что мужчина запомнил пароль от телефона пассажира и перевел себе 18 тысяч рублей, сообщает 27 апреля пресс-служба прокуратуры города.

Инцидент произошел 12 февраля, когда петербуржец вызвал такси и попросил водителя покатать его по городу под свой плейлист. Пассажир подключился к магнитоле через свой смартфон. По версии следствия, в этот момент водитель успел разглядеть и запомнить пароль от телефона мужчины.