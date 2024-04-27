    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    764мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.01eur98.72

    Дворника, спасшего людей из пожара на Подольской, наградили картиной с видом Адмиралтейского района

    3642
    25 комментариев

    В Петербурге дворника Олимжона Ибрагимова, который спас людей из пожара на Подольской, наградили картиной. Об этом сообщил в пятницу, 26 апреля, глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него», — отметил Оверчук.

    Сам Олимжон сказал «Фонтанке», что ему вручили грамоту и картину с видом старого города. На вопрос, отблагодарили ли его деньгами, он ответил отрицательно. Дворник живет с семьей в коммуналке, зарабатывает 45 тысяч рублей.

    Накануне дворник по водопроводной трубе залез на третий этаж и стал вытаскивать из задымленной квартиры девушек. Они уже вылезали из задымленного окна. «Фонтанка» поговорила с героическим дворником — Олимжон Ибрагимов ответил, что просто работал, когда внезапно услышал крики девушек. Из горящей квартиры были спасены 10 человек, а также кошка и собака.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важно

    ПожарДворник-герой
    ЛАЙК7
    СМЕХ25
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close