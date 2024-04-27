Дворника, спасшего людей из пожара на Подольской, наградили картиной с видом Адмиралтейского района

В Петербурге дворника Олимжона Ибрагимова, который спас людей из пожара на Подольской, наградили картиной. Об этом сообщил в пятницу, 26 апреля, глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук.
«Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него», — отметил Оверчук.
Сам Олимжон сказал «Фонтанке», что ему вручили грамоту и картину с видом старого города. На вопрос, отблагодарили ли его деньгами, он ответил отрицательно. Дворник живет с семьей в коммуналке, зарабатывает 45 тысяч рублей.
Накануне дворник по водопроводной трубе залез на третий этаж и стал вытаскивать из задымленной квартиры девушек. Они уже вылезали из задымленного окна. «Фонтанка» поговорила с героическим дворником — Олимжон Ибрагимов ответил, что просто работал, когда внезапно услышал крики девушек. Из горящей квартиры были спасены 10 человек, а также кошка и собака.