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    Принимать экзамены у иностранцев смогут только государственные вузы

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    Все 12 российских университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Целью проверки стало усиление контроля за качеством, сообщили в телеграм-канале Минобрнауки в субботу, 27 апреля.

    «Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», — говорится в сообщении. Теперь такая возможность будет только у государственных вузов и других муниципальных организациях. Соответствующие площадки появятся во всех регионах.

    «Распоряжение об усилении контроля за данной процедурой дал 17 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков», — добавили в ведомстве.

    Ранее в московском Институте русского языка сменили ректора после махинаций с сертификатами для мигрантов.

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