Принимать экзамены у иностранцев смогут только государственные вузы

Все 12 российских университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Целью проверки стало усиление контроля за качеством, сообщили в телеграм-канале Минобрнауки в субботу, 27 апреля.



«Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», — говорится в сообщении. Теперь такая возможность будет только у государственных вузов и других муниципальных организациях. Соответствующие площадки появятся во всех регионах.

«Распоряжение об усилении контроля за данной процедурой дал 17 апреля глава Минобрнауки Валерий Фальков», — добавили в ведомстве.