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    Сына с матерью увезли в больницу после неслучайного пожара на Загребском. Он в реанимации

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    Житель Фрунзенского района Петербурга получил серьёзные ожоги при пожаре, который мог начаться от его руки. Его матери без последствий выбраться из квартиры не удалось.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Загребском бульваре, 5, поступил на пульт дежурного через несколько минут после полуночи 27 апреля. Горела комната в трёхкомнатной квартире, огонь распространился по всей площади помещения — на 15 квадратных метров.

    К половине первого часа ночи пожар был ликвидирован силами трёх расчётов. В больницу увезли мужчину и женщину.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По информации «Фонтанки», в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в тяжёлом состоянии госпитализирован 57-летний житель квартиры, который видел то, чего нет. По предварительным данным, комната могла загореться от его действий.

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