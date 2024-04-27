Сына с матерью увезли в больницу после неслучайного пожара на Загребском. Он в реанимации

Житель Фрунзенского района Петербурга получил серьёзные ожоги при пожаре, который мог начаться от его руки. Его матери без последствий выбраться из квартиры не удалось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Загребском бульваре, 5, поступил на пульт дежурного через несколько минут после полуночи 27 апреля. Горела комната в трёхкомнатной квартире, огонь распространился по всей площади помещения — на 15 квадратных метров.