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    В Подмосковье гражданин США получил почти десять лет за убийство сестры из-за политики

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    Суд в Подмосковье приговорил мужчину с двойным гражданством РФ и США к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство сестры. 44-летний Вячеслав Климов задушил родственницу в ходе политического спора, а после сымитировал ее ограбление. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области в субботу, 27 апреля.

    ГСУ СК России по Московской области

    Трагедия произошла в июле 2021 года в парке Лосиный остров. В результате конфликта на почве политических разногласий в работе властей США мужчина избил сестру неустановленным предметом и задушил: «держал две-три минуты, пока она не прекратила двигаться».

    После мужчина сымитировал ограбление сестры, забрав ее одежду, банковские карты и телефон, а затем заявил в полицию об исчезновении родственницы. Климов активно участвовал в поисках, а после обнаружения тела выдвигал свои версии случившегося, в том числе ограбление.

    В результате обысков по месту жительства Климова была обнаружена «памятка», в которой он написал план для введения следствия в заблуждение. Также в карманах джинсов погибшей были обнаружены потожировые следы мужчины, что также подтверждает его вину.

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