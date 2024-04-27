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    Москва потопам не верит. В столице на борьбу с непогодой вышли 300 бригад и 290 единиц техники

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    В Москву к выходным пришли ливни и грозы. Столицу мощно накрывает непогода — на дорогах потопы, а цены на такси стали космическими. Об этом 27 апреля сообщает портал MSK1.RU.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Улицы столицы превращаются в бурные реки. МЧС выпустило предупреждение о непогоде. Москвичам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. А автомобилистам лучше снизить скорость и избегать внезапных маневров.

    Москва с огоньком

    По данным комплекса городского хозяйства Москвы, на дежурство сегодня вышли 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за погоды в городе может задерживаться наземный транспорт, а некоторые маршруты, возможно, изменят.

    Москва с огоньком

    «Читатели MSK1.RU сообщают, что из-за непогоды почти в три раза взлетели цены на такси. За 15-минутную поездку сейчас придется отдать около 700 рублей», — пишет портал. В пресс-службе «Яндекс.Такси» MSK1.RU уточнили, что «в периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера <...>».

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Фото: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

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