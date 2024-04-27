Москва потопам не верит. В столице на борьбу с непогодой вышли 300 бригад и 290 единиц техники

В Москву к выходным пришли ливни и грозы. Столицу мощно накрывает непогода — на дорогах потопы, а цены на такси стали космическими. Об этом 27 апреля сообщает портал MSK1.RU.
Улицы столицы превращаются в бурные реки. МЧС выпустило предупреждение о непогоде. Москвичам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. А автомобилистам лучше снизить скорость и избегать внезапных маневров.
По данным комплекса городского хозяйства Москвы, на дежурство сегодня вышли 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за погоды в городе может задерживаться наземный транспорт, а некоторые маршруты, возможно, изменят.
«Читатели MSK1.RU сообщают, что из-за непогоды почти в три раза взлетели цены на такси. За 15-минутную поездку сейчас придется отдать около 700 рублей», — пишет портал. В пресс-службе «Яндекс.Такси» MSK1.RU уточнили, что «в периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера <...>».