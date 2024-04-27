Весна манит дорожников: на ЗСД начинается сезон ремонтов

В Петербурге установилась весенняя погода, и дорожники могут полноценно приступить к работам летнего цикла. В мае на ЗСД стартуют строительство развязок и ремонт дороги, сообщает 27 апреля пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
Работы ждут все участки ЗСД. Меньше всего их запланировано на Центральном: только 6–8 мая перекроют две полосы при движении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова. Больше всего работ придется на Южный участок, в том числе там будут строить транспортную развязку и переустраивать газопровод. Значительная часть ограничений при этом будет вводиться между Благодатной улицей и набережной Екатерингофки и на развязке с Благодатной.
На Северном участке большая часть ограничений ждет отрезок между Приморским и Богатырским проспектами, в том числе будут перекрывать полосы на пункте оплаты при съезде на Богатырский. Также на несколько дней станут недоступны три полосы на пункте оплаты на северной развязке с КАД и две — на подъезде к нему.
Полный список предстоящих работ и ограничений можно посмотреть на сайте «Магистрали Северной столицы». Водителей просят следить за транспортной ситуацией и учитывать ремонты при планировании маршрута. Информация об ограничениях также будет выводиться на табло и знаки переменной информации.