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    РБК: Минфин обсуждает исключение семей с высокими доходами из льготной ипотеки

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    Для получения льготной семейной ипотеки может появиться новое условие — уровень дохода семьи. Этот вопрос сейчас обсуждается в Минфине, пишет 27 апреля РБК.

    Власти обсуждают возможность ввести для тех, кто хочет воспользоваться программой семейной ипотеки, ограничения по размеру зарплаты, рассказал изданию заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. «Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — сказал он.

    Льготной семейной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых два и более несовершеннолетних ребенка, а также в которых первый ребенок родился в период с начала 2018-го по конец 2023 года. Она позволяет взять кредит со ставкой не более 6% на весь срок. Средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков, по данным «Дом.рф», на 19 апреля составляла 16,8–16,9%.

    Актуальная программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление программы. После этого Чебесков сообщил, что семейную ипотеку продлят, но, по его словам, она нуждается в трансформации, чтобы помогать именно тем семьям, на которые она нацелена. В апреле кабмин поддержал законопроект о продлении семейной ипотеки до 2030 года.

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