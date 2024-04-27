РБК: Минфин обсуждает исключение семей с высокими доходами из льготной ипотеки

Для получения льготной семейной ипотеки может появиться новое условие — уровень дохода семьи. Этот вопрос сейчас обсуждается в Минфине, пишет 27 апреля РБК.



Власти обсуждают возможность ввести для тех, кто хочет воспользоваться программой семейной ипотеки, ограничения по размеру зарплаты, рассказал изданию заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. «Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — сказал он.

Льготной семейной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых два и более несовершеннолетних ребенка, а также в которых первый ребенок родился в период с начала 2018-го по конец 2023 года. Она позволяет взять кредит со ставкой не более 6% на весь срок. Средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков, по данным «Дом.рф», на 19 апреля составляла 16,8–16,9%.