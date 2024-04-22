ТАСС: кабмин поддержал законопроект о продлении семейной ипотеки до 2030 года

Кабмин поддержал законопроект Министерства финансов РФ о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», — цитирует информагентство свой источник.
ТАСС уточняет, что, согласно пояснительной записке, для реализации этого законопроекта потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета на 2024–2026 годы. Общая сумма — 647,59 млрд рублей.
Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки под 6%. Он также подчеркнул, что вопрос «не в деньгах», а в прозрачности операций.
После заявления главы государства заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что программа льготной семейной ипотеки будет продлена, однако она требует трансформации, чтобы эта ипотека помогала непосредственно «тем, на кого она нацелена».