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    ТАСС: кабмин поддержал законопроект о продлении семейной ипотеки до 2030 года

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    2 комментария

    Кабмин поддержал законопроект Министерства финансов РФ о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

    «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», — цитирует информагентство свой источник.

    ТАСС уточняет, что, согласно пояснительной записке, для реализации этого законопроекта потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета на 2024–2026 годы. Общая сумма — 647,59 млрд рублей.

    Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки под 6%. Он также подчеркнул, что вопрос «не в деньгах», а в прозрачности операций.

    После заявления главы государства заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что программа льготной семейной ипотеки будет продлена, однако она требует трансформации, чтобы эта ипотека помогала непосредственно «тем, на кого она нацелена».

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    Комментарии 2

    Caroline22 Апр 2024 в 13:34
    То есть налогоплательщикам надо готовиться к дальнейшему спонсированию квартир для плодящихся. Государство продолжит переводить бюджетные деньги в банки, стимулируя семьи с детьми влезать ипотечное рабство.
    +1−0
    Яковсведром22 Апр 2024 в 13:19
    "Подержал" )))
    +0−0
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