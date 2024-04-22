ТАСС: кабмин поддержал законопроект о продлении семейной ипотеки до 2030 года

Кабмин поддержал законопроект Министерства финансов РФ о продлении семейной ипотеки до 2030 года. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.



«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», — цитирует информагентство свой источник.



ТАСС уточняет, что, согласно пояснительной записке, для реализации этого законопроекта потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета на 2024–2026 годы. Общая сумма — 647,59 млрд рублей.

