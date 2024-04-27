После гибели студентки петербургского вуза возбуждено уголовное дело. Девушке стало плохо на сдаче нормативов

После гибели 20-летней студентки Петербургского университета промышленных технологий и дизайна возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 27 апреля.



Мы рассказывали, что девушке стало плохо на сдаче нормативов в университете — предположительно, она ударилась головой при выполнении упражнения. Студентку госпитализировали с внутримозговой гематомой и субарахноидальным кровоизлиянием. По словам ее матери, девушка впала в кому, а позже скончалась в больнице.

