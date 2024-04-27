После гибели студентки петербургского вуза возбуждено уголовное дело. Девушке стало плохо на сдаче нормативов

После гибели 20-летней студентки Петербургского университета промышленных технологий и дизайна возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом «Фонтанке» стало известно в субботу, 27 апреля.
Мы рассказывали, что девушке стало плохо на сдаче нормативов в университете — предположительно, она ударилась головой при выполнении упражнения. Студентку госпитализировали с внутримозговой гематомой и субарахноидальным кровоизлиянием. По словам ее матери, девушка впала в кому, а позже скончалась в больнице.
Предварительно установлено, что работники вуза не обеспечили надлежащую проверку обучающихся на наличие медицинских ограничений и противопоказаний к физическим нагрузкам и допустили 20-летнюю студентку с хроническим заболеванием к сдаче нормативов.
Как пишет мама студентки в соцсетях, оказалось, что у ее дочери было врожденное заболевание, затрагивающее сосуды головного мозга, о котором никто из родных не знал.
Возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть (часть 2 статьи 293 УК РФ).