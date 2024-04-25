Скончалась студентка петербургского вуза, которой стало плохо на спортивном мероприятии. Это был ее день рождения

20-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна скончалась в больнице, не приходя в себя. Об этом «Фонтанке» стало известно в четверг, 25 апреля.
На странице студентки в соцсетях скорбят ее друзья и родные. Информацию о смерти подтверждает мать девушки. В публикации она рассказала, что 17 апреля у дочери был день рождения, но девушка решила сдать нормативы — вероятно, речь идет о ГТО, мероприятие в этот день анонсировали в спортивном сообществе университета.
Как писала «Фонтанка», студентку госпитализировали около четырех часов дня 17 апреля прямо из университета. У нее выявили внутримозговую гематому и субарахноидальное кровоизлияние. По нашим данным, при выполнении упражнения она ударилась головой, после чего ей стало плохо. Мать девушки пишет, что все это время дочь была в коме, на аппарате ИВЛ, однако 23 апреля ей позвонил врач и сказал, что у пациентки остановилось сердце.
Родные вспоминают студентку как энергичную и разностороннюю девушку. Ее мать говорит, что дочь участвовала в олимпиадах, конкурсах, занималась спортом и увлекалась выпечкой.