Скончалась студентка петербургского вуза, которой стало плохо на спортивном мероприятии. Это был ее день рождения

20-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна скончалась в больнице, не приходя в себя. Об этом «Фонтанке» стало известно в четверг, 25 апреля.



На странице студентки в соцсетях скорбят ее друзья и родные. Информацию о смерти подтверждает мать девушки. В публикации она рассказала, что 17 апреля у дочери был день рождения, но девушка решила сдать нормативы — вероятно, речь идет о ГТО, мероприятие в этот день анонсировали в спортивном сообществе университета.

