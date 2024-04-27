В России на строительство колоний потратят больше триллиона рублей

В России на строительство тюрем потратят больше триллиона рублей. Об этом 27 апреля сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства об увеличении финансирования на модернизацию пенитенциарной системы.



«Документом предусмотрено строительство новых колоний — так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО. — Прим. ред.)», — пишут «Ведомости».

На строительств колоний в 29 регионах, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР, потратят 1,113 триллиона рублей.