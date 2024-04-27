В России на строительство колоний потратят больше триллиона рублей

В России на строительство тюрем потратят больше триллиона рублей. Об этом 27 апреля сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства об увеличении финансирования на модернизацию пенитенциарной системы.
«Документом предусмотрено строительство новых колоний — так называемых учреждений объединенного типа (УОТ; подразумевают создание в одном месте учреждений с разными видами режимов, в том числе СИЗО. — Прим. ред.)», — пишут «Ведомости».
На строительств колоний в 29 регионах, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР, потратят 1,113 триллиона рублей.
Однако из пояснительной записки следует, что для строительства 14 УОТ в ДНР, ЛНР, республиках Адыгея, Алтай и Якутия, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Архангельской, Курганской, Костромской, Тюменской, Херсонской и Ярославской областях на данный момент не подобрана земля. Поиск участков продолжается.
Проектирование и строительство объектов планируется только после 2028 года. Если к тому времени участок земли не будет найден, «строительство такого объекта будет перенесено на последующие годы, а бюджетные ассигнования перераспределены между объектами».