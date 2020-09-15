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15.09.2020 14:17
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Белорусская таможня проверяет, нет ли призывов к свержению власти в «Гарри Поттере»

Белорусская таможня обратилась в издательство «Янушкович» с просьбой предоставить подтверждение того, что в книге «Гарри Поттер и тайная комната» нет призывов к свержению действующей власти. Об этом 15 сентября пишет Tut.by.

В издательстве, которое готовит к изданию книгу на белорусском языке («Гары Потэр і таемная зала»), подтвердили эту информацию. Там уточнили, что книга напечатана за границей, сейчас тираж везут в Белоруссию.

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Комментарии (8)

SERGEY111
" Гарик Поттер и орден Феникса " - вот где весь фильм красной линией идёт прямой призыв к свержению действующей власти .
житель города П.
Вот я удивлен. Вроде в информационном поле, да и по факту - Лукашенко выигрывает, ведет в счете.. Но при это все равно идет раздрай и глупости. Не удерживаются его структуры от ошибок и тупости. Видимо всё таки там действительно во власти и её структурах системный кризис, и ошибки будут накапливаться и накапливаться..
***_555
Жечь книги будут?
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