Белорусская таможня проверяет, нет ли призывов к свержению власти в «Гарри Поттере»

Белорусская таможня обратилась в издательство «Янушкович» с просьбой предоставить подтверждение того, что в книге «Гарри Поттер и тайная комната» нет призывов к свержению действующей власти. Об этом 15 сентября пишет Tut.by.



В издательстве, которое готовит к изданию книгу на белорусском языке («Гары Потэр і таемная зала»), подтвердили эту информацию. Там уточнили, что книга напечатана за границей, сейчас тираж везут в Белоруссию.

