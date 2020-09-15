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15.09.2020 13:53
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Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова в следственном изоляторе

Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста советника главы Роскосмоса, бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом 15 сентября сообщает РБК.

Сафронову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о госизмене 7 июля. ФСБ считает, что бывший журналист, в последнее время являющийся советником главы Роскосмоса, сотрудничал с чешскими спецслужбами. Иван якобы передавал им в 2017 году данные о поставках оружия в страны Африки и информацию о деятельности российских вооружённых сил на Ближнем Востоке.

Сафронов не признаёт вину и не идёт на сделку со следствием. От дачи показаний он также отказывается, поскольку ему до сих пор не конкретизировали обвинения. Советник главы Роскомоса связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью. Об этом сообщал его адвокат Иван Павлов. На заседании по продлению ареста за Сафронова поручились более 100 человек, еще около 50 подписали его положительные характеристики. Непосредственный начальник обвиняемого — Дмитрий Рогозин — не поручился за сотрудника. Впрочем, в Роскосмосе заявили, что за бумагой к ним никто не обращался, а готовую характеристику на Сафронова никто не забрал.

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Комментарии (1)

ment_52
Ментовские "бэхи" всю жизнь ищут расхитителей. Зачастую на ровном месте.
А этим, для оправдания существования, нужны шпиёны.
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