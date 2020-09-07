В «Роскосмосе» заявили, что не получали официальных обращений по поводу поручительства за Ивана Сафронова
Госкорпорация «Роскосмос» опровергает информацию, переданную 7 сентября «Открытыми медиа». По словам представителя компании, официально никто за поручительством за арестованного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова не обращался.
«Ранее по запросу адвокатов Госкорпорацией «Роскосмос» была подготовлена характеристика на Ивана Сафронова. При необходимости Госкорпорация готова подготовить новую характеристику», — объяснили в пресс-службе.
Комментарий стал ответом на информацию «Открытых медиа» о том, что Дмитрий Рогозин проконсультировался с ФСБ и передумал вступаться за Сафронова с помощью личного поручительства.
После задержания Ивана Сафронова Рогозин заявлял, что его советник не имел доступа к секретной информации, а сам он — отличный профессионал.
Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.