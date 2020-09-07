В «Роскосмосе» заявили, что не получали официальных обращений по поводу поручительства за Ивана Сафронова

Госкорпорация «Роскосмос» опровергает информацию, переданную 7 сентября «Открытыми медиа». По словам представителя компании, официально никто за поручительством за арестованного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова не обращался.



«Ранее по запросу адвокатов Госкорпорацией «Роскосмос» была подготовлена характеристика на Ивана Сафронова. При необходимости Госкорпорация готова подготовить новую характеристику», — объяснили в пресс-службе.



Комментарий стал ответом на информацию «Открытых медиа» о том, что Дмитрий Рогозин проконсультировался с ФСБ и передумал вступаться за Сафронова с помощью личного поручительства.

