Дмитрий Рогозин после беседы с ФСБ отказался публично вступаться за своего арестованного подчинённого Ивана Сафронова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал давать личное поручительство за своего советника и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом 7 сентября сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на свои источники.



2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста как минимум до 7 декабря. Защита просила отпустить его домой и представила в суд более 150 поручительств от нескольких изданий, правозащитников, оппозиционных политиков и так далее. Адвокаты обращались и в Роскосмос с просьбой предоставить поручительство лично от Дмитрия Рогозина, но глава госкорпорации отказался публично вступаться за своего подчинённого.

