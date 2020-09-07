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07.09.2020 13:34
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Дмитрий Рогозин после беседы с ФСБ отказался публично вступаться за своего арестованного подчинённого Ивана Сафронова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал давать личное поручительство за своего советника и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом 7 сентября сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на свои источники.

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста как минимум до 7 декабря. Защита просила отпустить его домой и представила в суд более 150 поручительств от нескольких изданий, правозащитников, оппозиционных политиков и так далее. Адвокаты обращались и в Роскосмос с просьбой предоставить поручительство лично от Дмитрия Рогозина, но глава госкорпорации отказался публично вступаться за своего подчинённого.

Рогозин якобы не стал давать поручительство после беседы с сотрудниками ФСБ, которые работают в компании. Об этом утверждает собеседник издания. До этого Рогозин заявлял, что Сафронов не имел доступа к секретной информации, а сам Иван — отличный профессионал.

Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.

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Комментарии (4)

nCoV
Против ЧК не попрешь...
Fjfef
150 поручительств))))))). Прямо агентурная сеть)))))
Barmaley_5e4d0211d3423
На Рогозина наверняка масса материала накоплено у этих служб, чтобы молчал, дожил на свободе до пенсии ... Не распрощался с нажитым.
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