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15.09.2020 11:46
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Глава Роспотребнадзора: Излечившийся от СOVID-19 человек может «выделять вирус из носа» до 90 дней

Человек, который уже перенес коронавирусную инфекцию, может «выделять вирус» до 90 дней после выздоровления. Об этом 15 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — сказала Попова.

Она уточнила, что вирус может оставаться «в функционально активном состоянии», то есть человек может быть распространителем инфекции.

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Комментарии (11)

efela
"и эти люди не разрешают нам ковыряться в носу!" цы
SNOW
Интересно, вот так они три месяца сидели и проверяли - что из носа у здорового человека капает? Прэлестно!
Урус-Баши
Не понял, почему у нас 48 у них 90. Это российский вирус всем вирусам вирус или российский нос всем носам нос? Вопрос имеет такой ответ: наш мракобес всем мракобесам мракобес. Но маски нас спасут, и мракобесов тоже с вирусными сопливыми носами.
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