Глава Роспотребнадзора: Излечившийся от СOVID-19 человек может «выделять вирус из носа» до 90 дней

Человек, который уже перенес коронавирусную инфекцию, может «выделять вирус» до 90 дней после выздоровления. Об этом 15 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.



«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — сказала Попова.

